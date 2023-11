10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอาเซียน 2022-2023

อันดับที่ 1 - มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore - NUS) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสิงคโปร์ ซึ่งติดอันดับที่ 26 ของโลกด้วยอันดับที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University - NTU) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ติดอันดับที่ 30 ของโลกด้วยอันดับที่ 3 - Ton Duc Thang University (TDTU) ของเวียดนาม ที่เมืองโฮจิมินห์ และเป็นอันดับที่ 223 ของโลกอันดับที่ 4 - มหาวิทยาลัยมาลายา (Universiti Malaya) ของประเทศมาเลเซีย และเป็นอันดับที่ 226 ของโลกอันดับที่ 5 - Duy Tan University ในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม และเป็นอันดับที่ 317 ของโลกอันดับที่ 6 - Universiti Teknologi Malaysia ของมาเลเซีย และเป็นอันดับที่ 379 ของโลกอันดับที่ 7 - มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและการออกแบบ สิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design - SUTD) และเป็นอันดับที่ 432 ของโลกอันดับที่ 8 - มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia หรือ University of Science, Malaysia) และเป็นอันดับที่ 504 ของโลกอันดับที่ 9 - มหาวิทยาลัยมหิดล ของไทย และเป็นอันดับที่ 512 ของโลกอันดับที่ 10 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของไทย และเป็นอันดับที่ 547 ของโลกอันดับที่ 10 - มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐประเทศมาเลเซีย และเป็นอันดับที่ 547 ของโลก