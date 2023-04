10 ภาพยนตร์ "ฆาตกรต่อเนื่อง" ดีทีสุดในรอบ 30 ปี

คำว่า “ฆาตกรต่อเนื่อง” หรือ Serial Killer นั้น เป็นคำที่ถูกเรียกครั้งแรกในการทำงานสอบสวนของหน่วยงาน FBI (ย้อนไปอ่านรายละเอียดได้ในบทความที่ Link ไว้ให้แล้วในย่อหน้าก่อน) ยุค 1970s ซึ่งนับแต่นั้นมา ก็เกิดนิยายขายดีที่เขียนเรื่องราวชวนลุ้นระทึกและน่าสะพรึงกลัวขอฆาตกรต่อเนื่อง ต่อยอดกลายมาเป็นภาพยนตร์ดัง ๆ มากมาย10 ภาพยนตร์ที่เนื้อเรื่องหลักเกี่ยวข้องกับ "ฆาตกรต่อเนื่อง" ที่ดีทีสุดในรอบ 30 ปี (ยึดตามคะแนนของเว็บไซต์ที่เปิดให้ผู้ชมทั่วไปโหวตความชอบที่มีต่อหนังอย่าง iMDB)1. The Silence of the Lambs (1991) – Score 8.62. SE7EN (1995) – Score 8.63. Zodiac (2007) – Score 7.74. Saw (2004) – Score 7.65. American Psycho (2000) – Score 7.66. Monster (2003) – Score 7.37. Red Dragon (2002) – Score 7.28. The Highwaymen (2019) – Score 6.99. From Hell (2001) – Score 6.810. Hannibal (2001) – Score 6.8ขอบคุณที่มา : beartai.com