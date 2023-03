ไปรษณีย์ไทยยกความสนุกบุกสยาม ชวนคนนิวเจนร่วมส่งพลังแดนซ์ พลังดนตรี พลังความฝัน “Power of Youth” สู้ๆ..นะเธอ 8 เม.ย.นี้

วันนี้ (31 มี.ค.) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยกความสนุกบุกสยามกับกิจกรรม “Power of Youth” สู้ๆ..นะเธอ โดยเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมส่งต่อความฝัน แสดงศักยภาพ พร้อมอวดความสามารถกับหลาก Activity ที่จัดมาเพื่อนิวเจนโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น• ระเบิดความมันส์กับกิจกรรม Random Dance เพลงเกาหลี และเพลงไทย ที่จัดมาแบบจุใจให้สายเต้น ได้อวดแทกุกไลน์ วาดลีลากลางสยาม• โชว์พิเศษจากน้องๆ วงดนตรีมหาวิทยาลัย “FRIED EGGS” น้องใหม่ผู้มีความสามารถด้านดนตรี ที่จะมาส่งต่อบทเพลงอันสุดแสนไพเราะให้ทุกคนกลับไปสานต่อความฝัน ความหวัง และพร้อมนำ Power of Youth ส่งต่อไปสู่คน Gen เดียวกัน• Mini Concert จากวง SLAPKISS 3 หนุ่มผู้ทรงพลังที่จะมาระเบิดความมันส์ มาส่งพลังให้กับแฟนคลับ และปลุกอารมณ์ให้ทุกคนได้เอ็นจอยกับเสียงดนตรี เช่น แฟนเก่าคนโปรด/ สู้ๆ นะเธอ/ แฟนใหม่คนโปรด และลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ 10 รางวัล จาก SLAPKISS เพียงร่วมกิจกรรม SLAPKISS WITH U ผ่าน Facebook : SLAPKISS ประกาศผู้โชคดีในวันที่ 5 เมษายน 2566 นี้• พิเศษ ! สินค้า Exclusive จาก SLAPKISS ที่มาเปิดบูธ Pre-order Merchandise ดีไซน์มาเฉพาะงานนี้เท่านั้นในราคาพิเศษ อาทิ ผ้าห่ม โปสการ์ด และสติ๊กเกอร์ จัดส่งด้วยบริการ EMS ของไปรษณีย์ไทยโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2566 เริ่มตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป นัดหมายเพื่อนๆ วัยมีฝันพร้อมกันที่ สยามสแควร์ Block I ร่วมฝัน ร่วมมันส์กันฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย หรือดูรายละเอียด ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจไปรษณีย์ไทย facebook.com/thailandpost.co.th