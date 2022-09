ได้เวลา "ทายาทรุ่นที่ 4" 'ภูริต ภิรมย์ภักดี' ขึ้นแท่นซีอีโอคนใหม่ 'บุญรอดฯ'

‘ภูริต ภิรมย์ภักดี’ จะขึ้นดำรงตำแหน่งซีอีโอ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปเป็นทายาทรุ่นที่ 4 แห่งตระกูลภิรมย์ภักดี เป็นลูกชายคนโตของ "สันติ และคุณอรุณี ภิรมย์ภักดี"สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้าน Business Management จาก Bentley College สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท MBA และ Marketing and Entrepreneurship สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯหลังจบการศึกษาเริ่มเข้ามาช่วยธุรกิจครอบครัวครั้งแรกในตำแหน่งพนักงานดูแลถังเบียร์ จากนั้นออกไปศึกษาการปรุงและการผลิตเบียร์ Master of Brewing ที่ Doemens Institute of Technology ซึ่งเป็นสถาบันสอนด้านการปรุงเบียร์ที่เก่าแก่ของเยอรมัน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลกปี 2547 เข้าทำงานในบริษัทบุญรอดฯ อย่างเต็มตัวครั้งแรก ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มนอนแอลกอลฮอล์ จนกระทั่งปี 2553 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารของบุญรอดฯปัจจุบันดำรงตำแหน่ง- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด- เป็นประธานให้กับ Singha Ventures บริษัทร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพทั่วโลก- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Singha Worldwide Pte. Limitedสมรสกับคุณตอง-นิสามณี ภิรมย์ภักดี มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ น้องนิษา และน้องสิงห์-ณกฤศ ภิรมย์ภักดีผลงานที่โดดเด่น คือ ก้าวสำคัญของสิงห์ในการขยายธุรกิจนอนแอลกอฮอล์ และเป็นหัวหอกสำคัญในการเปิดตัว ‘สิงห์ เลมอนโซดา’ เครื่องดื่มที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพขอบคุณที่มา : Hellomagazine