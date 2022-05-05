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ที่นั่งขั้นเทพ!! น้ำแดงพร้อมดื่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในคลิปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้เข้าไปนั่งที่เก้าอี้และโต๊ะ บูชาศาลพระภูมิ เธอคงชอบแหละดูออก

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