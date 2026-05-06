อดีตปธ.หอการค้าอเมริกันชี้กัมพูชาอาจแซงไทยทั้งเศรษฐกิจ-ประชากรได้ภายใน 75 ปี

MGR Online - เคซีย์ บาร์เน็ตต์ อดีตประธานหอการค้าอเมริกันในกัมพูชา กล่าวว่ากัมพูชาอาจแซงหน้าไทยทั้งในด้านผลผลิตทางเศรษฐกิจและขนาดประชากรภายใน 75 ปีข้างหน้า หากนำนโยบายระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมาปรับใช้
บาร์เน็ตต์เตือนว่าหากไม่มีการปฏิรูปอย่างจริงจัง ข้อได้เปรียบด้านประชากรและเศรษฐกิจของประเทศอาจลดลง
อดีตประธานหอการค้าอเมริกันผู้นี้ยังกล่าวว่ากัมพูชามีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดย GDP ขยายตัวเฉลี่ย 5.5% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2568 เทียบกับประมาณ 2% ในไทย
เฉพาะในปี 2568 เศรษฐกิจของกัมพูชาเติบโตอย่างน้อย 4.8% ในขณะที่ไทยเติบโตเพียง 2.1% ขณะที่อัตราการเจริญพันธุ์ยังชี้ให้เห็นถึงความได้เปรียบทางด้านประชากรศาสตร์ โดยกัมพูชามีอัตราการเกิดที่ 2.5 คนต่อผู้หญิง 1 คน เทียบกับ 1.2 คนในไทย
บาร์เน็ตระบุว่าเพื่อรักษาโมเมนตัมดังกล่าว เขาเสนอให้ขยายวันลาคลอด มอบบัตรกำนัลค่าดูแลบุตร ขยายความคุ้มครองด้านสุขภาพให้ครอบคลุมการรักษาภาวะมีบุตรยาก และให้เงินสนับสนุน 3,000 ดอลลาร์แก่คู่สามีภรรยาที่มีบุตรคนที่ 3 หรือ 4
เขายังเตือนไม่ให้เกณฑ์ทหาร โดยกล่าวว่าอาจทำให้การเติบโตของ GDP อ่อนแอลง และเรียกร้องให้ดึงดูดชาวกัมพูชาในต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติผ่านวีซ่าระยะยาวและแรงจูงใจในการพำนัก
บาร์เน็ตต์กล่าวว่า การจัดหาเงินทุนอาจมาจากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินที่เข้มงวดมากขึ้น โดยระบุว่าอัตราปัจจุบันของกัมพูชาต่ำกว่ามาตรฐานสากลมาก เขาย้ำว่าการใช้มาตรการเหล่านี้จะทำให้กัมพูชาสามารถปกป้องผลิตภาพแรงงาน เสริมสร้างการสนับสนุนครอบครัว และวางตำแหน่งตัวเองเพื่อลดช่องว่างกับไทยได้ในท้ายที่สุด.