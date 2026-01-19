ทูตอินโดฯ เผยพลเมืองแดนอิเหนากว่า 400 คน ถูกปล่อยตัวจากแก๊งสแกมเมอร์เดือนนี้ หลังพนมเปญเร่งปราบปราม

เอเอฟพี - ชาวอินโดนีเซียกว่า 400 คน ได้รับการปล่อยตัวจากเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ในกัมพูชาในเดือนนี้ ตามการเปิดเผยของจาการ์ตาในวันจันทร์ (19) หลังจากพนมเปญประกาศปราบปรามหลังการจับกุมตัวการใหญ่ของอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนี้
สแกมเมอร์ที่ทำงานจากศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่บางคนเต็มใจทำและบางคนถูกค้ามนุษย์ ได้ล่อลวงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกให้ตกเป็นเหยื่อของกลลวงหลอกให้รักและการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ที่ทำเงินได้หลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี
ชาวต่างชาติหลายร้อยคนได้ออกจากสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั่วกัมพูชาในเดือนนี้ ขณะที่รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะกำจัดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ ซึ่งสหประชาชาติระบุว่ามีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 100,000 คนในกัมพูชา
ซานโต ดาร์โมซูมาร์โต เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำกัมพูชากล่าวว่า มาตรการบังคับใช้กฎหมายของกัมพูชาเมื่อเร็วๆ นี้ ส่งผลให้แก๊งหลอกลวงออนไลน์จำนวนมากปล่อยตัวคนงานของตัวเอง
ดาร์โมซูมาร์โต ระบุว่าระหว่างวันที่ 1-18 ม.ค. มีชาวอินโดนีเซีย 440 คน เดินทางมาที่สถานทูตในกรุงพนมเปญ หลังจากถูกแก๊งสแกมเมอร์ปล่อยตัว หลายคนต้องการเดินทางกลับบ้าน
“เนื่องจากการปราบปรามของกัมพูชายังคงดำเนินต่อไป สถานทูตคาดการณ์ว่าจะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ” ดาร์โมซูมาร์โต ระบุ
บางคนที่เดินทางมายังสถานทูตเกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงออนไลน์มานานหลายปี บางคนเพิ่งมาถึงกัมพูชาเมื่อไม่กี่เดือนก่อน เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียระบุ
“บางคนยังคงมีหนังสือเดินทางของตัวเอง ขณะที่บางคนถูกแก๊งสแกมเมอร์ยึดไป บางคนอยู่เกินกำหนด ในขณะที่บางคนยังมีใบอนุญาตพำนักที่ถูกต้องในกัมพูชา และหวังที่จะหางานอื่นทำ” ดาร์โมซูมาร์โต กล่าวเสริม
เขากล่าวว่าสถานทูตจะเร่งดำเนินการส่งตัวกลับประเทศ แต่ชาวอินโดนีเซียทุกคนได้รับคำสั่งให้เดินทางกลับบ้านด้วยตนเอง และเตือนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในต่างประเทศ
ในเช้าวันจันทร์ (19) มีผู้คนหลายสิบคน บางคนมีกระเป๋าเดินทาง ยืนต่อแถวอยู่หน้าสถานทูตอินโดนีเซีย
ชายหนุ่มอายุ 18 ปี จากเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียกล่าวว่า เขาหนีออกจากศูนย์สแกมเมอร์ในเมืองบาเวต ใกล้ชายแดนติดกับเวียดนาม ซึ่งเขาถูกบังคับให้หลอกลวงผู้คนทางออนไลน์มาเป็นเวลา 8 เดือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง แม้จะได้รับคำสัญญาว่าจะได้เงิน 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนก็ตาม
เขากล่าวกับเอเอฟพีว่า เขาเดินทางมาถึงกรุงพนมเปญเมื่อวันอาทิตย์และมาที่สถานทูตเพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพราะเล่มเก่าอยู่กับหัวหน้าชาวจีน
“พวกเขาได้ยินว่าตำรวจกำลังจะมาที่อาคาร พวกเขาเลยปล่อยทุกคนไป” ชายวัย 18 ปี กล่าว
นอกจากนี้ ยังมีผู้คนประมาณ 100 คน ต่อแถวอยู่ด้านนอกสถานทูตจีนในกรุงพนมเปญในช่วงบ่าย แต่ผู้ที่เอเอฟพีเข้าไปสอบถามต่างปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าปักกิ่งให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของพลเมืองจีนในต่างประเทศ หลังจากถูกถามในการแถลงข่าวประจำวันเกี่ยวกับแถวยาวด้านนอกสถานทูตในกัมพูชา
กัมพูชาได้จับกุมและเนรเทศเฉินจื้อ นักธุรกิจชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการดำเนินการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ตจากกัมพูชา กลับไปยังจีนในเดือนนี้.