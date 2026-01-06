ภรรยาฮุน มาเนต รับปาก “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ขณะเยี่ยมครอบครัวทหาร-ผู้พลัดถิ่น

MGR ออนไลน์ - เพชร จันมุนี ภรรยาของฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ยืนยันว่ารัฐบาลกัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนครอบครัวทหารและพลเรือนที่พลัดถิ่น และรับประกันว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในขณะที่ประเทศกำลังจัดการกับความตึงเครียดชายแดนที่ยังคงดำเนินอยู่
ระหว่างปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมในจ.กำปงจาม สตรีหมายเลข 1 ของกัมพูชาได้กล่าวเน้นย้ำว่าการดูแลผู้ที่อยู่แนวหน้าและครอบครัวของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต
“สวัสดิภาพของครอบครัวทหารและผู้พลัดถิ่นเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกของรัฐบาล นอกเหนือจากการป้องกันอธิปไตยของเราแล้ว เรายังมุ่งเน้นไปที่การจัดหาที่พักพิงที่ปลอดภัย เสบียงอาหารฉุกเฉิน และบริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง” เพชร จันมุนี กล่าว
เธอยังได้ประกาศแผนการจัดตั้งมูลนิธิ ที่มีเป้าหมายเพื่อระดมทรัพยากรสำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพและทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของบุคลากรทางทหาร
“เราต้องการทำให้แน่ใจว่าบุตรหลานของวีรบุรุษของเรามีโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาและได้ทักษะเฉพาะด้านเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตในอนาคต” เพชร จันมุนี กล่าว
นอกจากนี้ เธอยังกล่าวเรียกร้องให้ประชาชนและผู้พลัดถิ่นเชื่อมั่นในยุทธศาสตร์ทางการทูตของประเทศ โดยระบุว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังเตรียมเอกสารทางกฎหมายเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางดินแดนผ่านกฎหมายระหว่างประเทศและศาลระหว่างประเทศ.