เขมรเคลมไหม ? ลาวพบ “ปราสาทหิน” แห่งใหม่ใกล้ “สามเหลี่ยมมรกต”

MGR Online - ลาวค้นพบปราสาทโบราณแห่งใหม่กลางป่าลึกใกล้สามเหลี่ยมมรกต ชุมชนออนไลน์เตือนให้ระวัง คนเขมรจะออกมาเคลมว่าเป็นปราสาทของกัมพูชา
วานนี้ (10 พ.ย.) เพจ Art and Culture of Laos รายงานว่า มีการพบปราสาทเก่าแก่กลางป่าลึก ใกล้เขตสามเหลี่ยมมรกต จุดบรรจบของพรมแดน 3 ประเทศ ลาว-ไทย-กัมพูชา
ในข่าวไม่ได้ให้รายละเอียดของปราสาทโบราณแห่งนี้มากนัก บอกเพียงว่าปราสาทดังกล่าวมีชื่อว่า "โบราณสถานพระธาตุหนองผำ" ตั้งอยู่ในเขตเมืองมูนละปาโมก แขวงจำปาสัก รูปแบบของโบราณสถานเป็นปราสาทหลังเดี่ยว มีกำแพงสร้างด้วยดินเผาล้อมรอบไว้
เมืองมูนละปาโมกเป็นเมืองชายแดนลาวในเขตสามเหลี่ยมมรกต ดินแดนของไทยจุดนี้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนของกัมพูชาเป็นเขตอำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร
จุดช่องบกในเขตสามเหลี่ยมมรกตเป็นสมรภูมิที่เกิดการสู้รบกันของทหารไทยและกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 และในการปะทะกันระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีกระสุนปืนใหญ่จากฝั่งกัมพูชาถูกยิงมาตกในพื้นที่เมืองมูนละปาโมก 10 นัด แรงระเบิดของปืนใหญ่ได้ทำลายห้องน้ำในเขตป้อมทหารเสียหายไป 1 หลัง แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
หลังข่าวการพบโบราณสถานพระธาตุหนองผำถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อเวลา 18.18น. ของเมื่อวานนี้ จนถึงช่วงเช้าวันนี้ มีผู้เข้ามาแสดงความรู้สึกแล้วเกือบ 300 คน มีการแชร์ต่อออกไปเกือบ 50 ครั้ง และมีคนลาวเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกือบ 20 คน พร้อมเตือนว่า ให้ระวังคนเขมรจะออกมาเคลมปราสาทแห่งนี้ว่าเป็นปราสาทของกัมพูชา