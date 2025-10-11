กัมพูชายื่นคำร้องด่วนถึงสหประชาชาติ อ้างไทยเปิดเสียงหลอนคุกคามจิตใจชาวเขมรตามแนวชายแดน

MGR ออนไลน์ - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้ยื่นคำร้องด่วนถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชชาติ โดยประณามสิ่งที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาระบุว่าเป็นการใช้ ‘เสียงรบกวน’ ของกองทัพไทย ที่ถือเป็นการข่มขู่และคุกคามจิตใจต่อพลเรือนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน
ในจดหมายที่ส่งถึงโวลเคอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ระบุว่าได้รับรายงานที่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานท้องถิ่นและพลเรือนที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเปรยจัน และหมู่บ้านโจกเจย ตำบลโอเบยจัน อำเภอโอเจริว จังหวัดบ้านใต้มีชัย (บันเตียเมียนเจย) ที่ระบุว่าหน่วยต่างๆ ของกองทัพไทยได้แพร่กระจายเสียงหลอนคล้ายเสียงครวญครางของผีผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ตั้งแต่เวลา 22.44 น. ถึง 00.04 น. และตามมาด้วยเสียงเครื่องยนต์เครื่องบินดังต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 3.22 น. ถึงเวลา 3.52 น. โดยจงใจส่งเสียงมายังชาวบ้านกัมพูชา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาระบุว่าการกระทำเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัยตามแนวชายแดน ก่อให้เกิดความวิตกกังวล รบกวนการนอน และความทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางเช่น ผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ
“การกระทำเหล่านี้ไม่ควรอยู่ในสังคมที่มีอารยะใดๆ และขัดแย้งโดยตรงต่อหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ที่ยึดมั่นในสันติภาพ สิทธิมนุษยชน และการเคารพซึ่งกันและกันในอธิปไตยระหว่างประเทศต่างๆ” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาระบุ
คณะกรรมการฯ เรียกร้องให้สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์เหล่านี้ทันที รับประกันการรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องการยุติการคุกคามทางจิตใจทุกรูปแบบต่อพลเรือนชาวกัมพูชา
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังเชิญสำนักงานข้าหลวงใหญ่ฯ ส่งคณะสังเกตการณ์มายังพื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทย พร้อมให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชายังได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาต่อสันติภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเตือนว่าการกระทำที่ก้าวร้าวและคุกคามพลเรือนอย่างต่อเนื่องนั้นไม่สามารถยอมรับได้.