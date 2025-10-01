xs
ลาวดับแล้ว 3 จากฤทธิ์"บัวลอย" ถนน-บ้านเรือนนับร้อยพังยับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


น้ำและท่อนซุงจำนวนมากที่ไหลบ่าซัดบ้านเรือนชาวบ้านกอไฮ เมืองอะนุวง แขวงไซสมบูน ได้รับความเสียหาย ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย
MGR Online - ชมภาพความเสียหายจากฤทธิ์พายุ"บัวลอย"ในลาว ล่าสุดพบมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 ราย ในแขวงไซสมบูน ขณะที่บ้านเรือนอีกนับร้อยหลัง ถนนหลายสิบสาย ในแขวงภาคกลาง-เหนือ พังยับจากแรงน้ำและดินโคลนถล่ม

วันนี้ (1 ต.ค.) สำนักข่าวสารประเทศลาวรายงานว่า หลังจากพายุบัวลอยเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและเข้าสู่ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่หลายพื้นที่ โดยเฉพาะในแขวงภาคกลางของลาว ล่าสุดพบมีผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้แล้วอย่างน้อย 3 ราย

โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน นายพอยคำ รุ่งบุนยวง เจ้าแขวงไซสมบูน ได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากพายุบัวลอยที่บ้านกอไฮ เมืองอะนุวง ซึ่งเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันที่ 29 กันยายน มวลน้ำก้อนใหญ่ไหลบ่าซัดถล่มบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหาย 2 หลัง ผู้ที่อาศัยในบ้านดังกล่าว 3 คนเสียชีวิต นอกจากนี้น้ำยังไหลท่วมกินบริเวณกว้าง ถนนเสียหายจนไม่สามารถใช้สัญจรได้


นอกจากแขวงไซสมบูนแล้ว ผลพวงจากพายุบัวลอยยังได้ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ดินโคลนถล่ม จนสร้างความเสียหายแก่ถนนหลายสิบสาย รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง และบ้านเรือนประชาชนอีกนับร้อยหลัง ในแขวงเชียงขวาง แขวงเวียงจันทน์ แขวงบอลิคำไซ แขวงคำม่วน แขวงสะหวันนะเขต รวมถึงบางแขวงในภาคเหนือ เช่น หัวพัน อุดมไซ ไซยะบูลี และหลวงพระบาง

เส้นทางพู 9 หลัก ที่เชื่อมจากเมืองวังเวียงขึ้นไปยังเมืองหลวงพระบาง ถูกกระแสน้ำซัดจนขาด ขณะที่ถนนสร้างใหม่จากเมืองหงสา แขวงไซยะบูลี ผ่านเมืองเชียงแมน มายังหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยม เกิดดินถล่มมาปิดเส้นทาง จนรถไม่สามารถผ่านได้

ทหารช่วยกันขนเก็บท่อนไม้ที่ไหลมากับน้ำที่บ้านกอไฮ
ที่เมืองหลวงพระบาง ทางขึ้นพระธาตุพูสี ด้านที่ติดกับแม่น้ำคาน แรงลมได้พัดต้นไม่เก่าแก่หลายสิบต้นโค่นลงมาทำสายไฟฟ้าและทางเดิน

ขณะที่บ้านเรือนหลายสิบหลังในแขวงเชียงขวางและหัวพัน ถูกดินโคลนไหลถล่มลงมาจนพื้นที่กลายเป็นสีแดงเถือกไปทั้งหมู่บ้าน

นายพอยคำ รุ่งบุนยวง เจ้าแขวงไซสมบูน นำคณะสำรวจความเสียหายจากพายุบัวลอย

สะพานน้ำฮ่ม เมืองฮ่ม แขวงไซสมบูน ถูกกระแสน้ำซัดขาดเมื่อเช้าวันที่ 30 กันยายน

ความเสียหายที่บ้านหัวนา เมืองซำใต้ แขวงหัวพัน



ดินถล่มทับเส้นทางจากเมืองหงสามายังหลวงพระบาง จนไม่สามารถใช้งานได้

ตำรวจ ทหาร ออกช่วยเหลือประชาชนบ้านซมซื่น บ้านน้ำปา เมืองบอลิคัน แขวงบอลำไซ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุบัวลอย

ถนนจากบ้านตายงไปยังบ้านปะแนะ เมืองนอง แขวงสะหวันนะเขต ถูกน้ำเซาะจนขาด สัญจรผ่านไม่ได้

ต้นไม้ทางเดินขึ้นพระธาตุพูสี ด้านติดแม่น้ำคาน เมืองหลวงพระบาง โค่นล้ม ทับสายไฟฟ้า



น้ำและโคลนไหลบ่าสร้างความเสียหายที่บ้านน้ำหงาด เมืองหมอก แขวงเชียงขวาง



เส้นทางพู 9 หลัก ที่เชื่อมจากวังเวียงขึ้นไปยังหลวงพระบาง ถูกน้ำซัดขาด

น้ำและท่อนซุงจำนวนมากที่ไหลบ่าซัดบ้านเรือนชาวบ้านกอไฮ เมืองอะนุวง แขวงไซสมบูน ได้รับความเสียหาย ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย
ลาวดับแล้ว 3 จากฤทธิ์"บัวลอย" ถนน-บ้านเรือนนับร้อยพังยับ
ทหารช่วยกันขนเก็บท่อนไม้ที่ไหลมากับน้ำที่บ้านกอไฮ
นายพอยคำ รุ่งบุนยวง เจ้าแขวงไซสมบูน นำคณะสำรวจความเสียหายจากพายุบัวลอย
สะพานน้ำฮ่ม เมืองฮ่ม แขวงไซสมบูน ถูกกระแสน้ำซัดขาดเมื่อเช้าวันที่ 30 กันยายน
