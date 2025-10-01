ลาวดับแล้ว 3 จากฤทธิ์"บัวลอย" ถนน-บ้านเรือนนับร้อยพังยับ

MGR Online - ชมภาพความเสียหายจากฤทธิ์พายุ"บัวลอย"ในลาว ล่าสุดพบมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 ราย ในแขวงไซสมบูน ขณะที่บ้านเรือนอีกนับร้อยหลัง ถนนหลายสิบสาย ในแขวงภาคกลาง-เหนือ พังยับจากแรงน้ำและดินโคลนถล่ม
วันนี้ (1 ต.ค.) สำนักข่าวสารประเทศลาวรายงานว่า หลังจากพายุบัวลอยเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและเข้าสู่ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่หลายพื้นที่ โดยเฉพาะในแขวงภาคกลางของลาว ล่าสุดพบมีผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้แล้วอย่างน้อย 3 ราย
โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน นายพอยคำ รุ่งบุนยวง เจ้าแขวงไซสมบูน ได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากพายุบัวลอยที่บ้านกอไฮ เมืองอะนุวง ซึ่งเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันที่ 29 กันยายน มวลน้ำก้อนใหญ่ไหลบ่าซัดถล่มบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหาย 2 หลัง ผู้ที่อาศัยในบ้านดังกล่าว 3 คนเสียชีวิต นอกจากนี้น้ำยังไหลท่วมกินบริเวณกว้าง ถนนเสียหายจนไม่สามารถใช้สัญจรได้
นอกจากแขวงไซสมบูนแล้ว ผลพวงจากพายุบัวลอยยังได้ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ดินโคลนถล่ม จนสร้างความเสียหายแก่ถนนหลายสิบสาย รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง และบ้านเรือนประชาชนอีกนับร้อยหลัง ในแขวงเชียงขวาง แขวงเวียงจันทน์ แขวงบอลิคำไซ แขวงคำม่วน แขวงสะหวันนะเขต รวมถึงบางแขวงในภาคเหนือ เช่น หัวพัน อุดมไซ ไซยะบูลี และหลวงพระบาง
เส้นทางพู 9 หลัก ที่เชื่อมจากเมืองวังเวียงขึ้นไปยังเมืองหลวงพระบาง ถูกกระแสน้ำซัดจนขาด ขณะที่ถนนสร้างใหม่จากเมืองหงสา แขวงไซยะบูลี ผ่านเมืองเชียงแมน มายังหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยม เกิดดินถล่มมาปิดเส้นทาง จนรถไม่สามารถผ่านได้
ที่เมืองหลวงพระบาง ทางขึ้นพระธาตุพูสี ด้านที่ติดกับแม่น้ำคาน แรงลมได้พัดต้นไม่เก่าแก่หลายสิบต้นโค่นลงมาทำสายไฟฟ้าและทางเดิน
ขณะที่บ้านเรือนหลายสิบหลังในแขวงเชียงขวางและหัวพัน ถูกดินโคลนไหลถล่มลงมาจนพื้นที่กลายเป็นสีแดงเถือกไปทั้งหมู่บ้าน