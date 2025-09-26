&'มาลี&'แถลงปัดกัมพูชาเสริมอาวุธ อ้างภาพ-คลิปในโซเชียลเป็นของเก่า

MGR ออนไลน์ - พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาของไทย ที่ระบุว่ากัมพูชาระดมกำลังทหารและอาวุธ
สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานอ้างข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่า ในวันที่ 26 ก.ย. เพจโซเชียลมีเดียและสำนักข่าวบางแห่งของไทยได้เผยแพร่รายงานที่อ้างว่ากัมพูชาระดมกำลังทหารและอาวุธ พร้อมด้วยภาพประกอบจำนวนหนึ่ง
รายงานระบุว่ากระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเหล่านั้นและได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า
1.การกล่าวอ้างจากบัญชีโซเชียลมีเดียและสำนักข่าวของไทยบางแห่งนั้นไม่เป็นความจริง
2.รูปภาพที่ใช้และเผยแพร่โดยแพลตฟอร์มเหลานั้นเป็นรูปเก่าและไม่ได้ถ่ายขึ้นในวันนี้
3.กองทัพกัมพูชาไม่ได้มีส่วนในการกระทำที่ยั่วยุใดๆ หรือกิจกรรมที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่แหล่งข่าวที่กล่าวไปข้างต้นได้อ้างถึง
นอกจากนี้ กองทัพกัมพูชายังได้ระบุยืนยันว่ากองทัพเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่ และยังคงให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกระดมเพื่อแสวงหาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ที่มุ่งเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างสองประเทศ ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว.