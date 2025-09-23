มาลีแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาทหารกัมพูชายิงปืนเข้าไปในฝั่งไทยเพื่อยั่วยุ

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากเพจทางการของกองทัพไทยและสำนักข่าวของไทยบางแห่งที่ระบุว่า กองกำลังทหารของกัมพูชายิงปืนเล็ก 3-5 นัด เข้าไปในดินแดนไทยด้วยเจตนาที่จะก่อเหตุยั่วยุในพื้นที่ตามแนวชายแดนระหว่างสองประเทศ
“ตามข้อมูลที่ได้รับจากภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา กระทรวงกลาโหมขอยืนยันว่าหน่วยที่ประจำการในพื้นที่ดังกล่าวได้ยิงปืนโดยไม่ตั้งใจ 2 นัด เมื่อเวลา 13.20 น. หลังจากนั้น ในเวลา 14.16 น. ทีมสื่อสารของทั้งสองประเทศได้สอบถามและให้ข้อมูลต่อกัน และเรื่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว” พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าว
ในการแถลง พล.ท.มาลี ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาที่จะร่วมมือกับไทยในทุกระดับ เพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของสองประเทศ
“กองกำลังกัมพูชาขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและกองทัพไทย ที่ได้บรรลุกันที่เมืองปุตราจายา เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2568” โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุ.