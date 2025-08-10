กัมพูชาเผย 14 ผู้ช่วยทูตทหารจาก 9 ปท.ลงพื้นที่อุดรมีชัย ตรวจสถานการณ์ชายแดน

สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา รายงานว่า ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ 14 นายจาก 9 ประเทศ ได้เดินทางไปยังจังหวัดอุดรมีชัย เพื่อตรวจสอบสถานการณ์จริงที่ชายแดนและผู้ลี้ภัย หลังจากกัมพูชาบังคับใช้การหยุดยิง
พลโทมาลี โสเจียตา ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมและโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวว่า วันนี้ (10 ส.ค.) คณะทูตทหารต่างประเทศ 14 นายจาก 9 ประเทศจะเดินทางไปยังจังหวัดอุดรมีชัย เพื่อตรวจสอบสถานการณ์จริงที่ชายแดนและผู้ลี้ภัย หลังจากที่กัมพูชาได้บังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทยอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
พลโทมาลี โสเจียตา ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมและโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวว่า วันนี้ (10 ส.ค.) คณะทูตทหารต่างประเทศ 14 นายจาก 9 ประเทศจะเดินทางไปยังจังหวัดอุดรมีชัย เพื่อตรวจสอบสถานการณ์จริงที่ชายแดนและผู้ลี้ภัย หลังจากที่กัมพูชาได้บังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทยอย่างเต็มรูปแบบแล้ว