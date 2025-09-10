ลาวเตรียมสร้างถนนวงแหวน 80 กม. วนรอบ “หลวงพระบาง” แก้ปัญหารถติดในตัวเมือง

MGR Online - แขวงหลวงพระบางสำรวจ เตรียมสร้างถนนวงแหวนยาว 80 กิโลเมตร อ้อมรอบตัวเมือง เพื่อแก้ปัญหารถติดในระยะยาว
วานนี้ (9 ก.ย.) แผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงหลวงพระบาง ได้เซ็นสัญญาให้บริษัทลาวสัมพันพัดทะนา เป็นผู้สำรวจ-ออกแบบ ประเมินมูลค่า และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนอ้อมรอบนครหลวงพระบาง เมืองจอมเพ็ด และสะพานข้ามแม่น้ำโขงอีก 1 แห่ง
ผู้ลงนามในสัญญาประกอบด้วย นายบล่งว่าง หว่างเจียซา หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงหลวงพระบาง นายสายสัมพัน จันทะวง ประธานบริษัทลาวสัมพันพัดทะนา โดยมีนางสิลิพอน สุพันทอง รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง เป็นสักขีพยาน
ถนนวงแหวนอ้อมรอบนครหลวงพระบางมีความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มความสะดวกแก่การคมนาคมของนครหลวงพระบาง เนื่องจากที่ผ่านมา โครงข่ายถนนภายในนครหลวงพระบางส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่คับแคบ เมื่อเกิดรถติดขึ้นมา จะระบายรถไปทางอื่นได้ลำบาก หากปล่อยเป็นเช่นนี้ ในอนาคต นครหลวงพระบางจะมีลักษณะเป็นทางตัน จึงจำเป็นต้องมีการสร้างถนนวงแหวนอ้อมรอบตัวเมืองขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางระบายรถ
แนวทางของถนนวงแหวนที่ได้มีการสำรวจเบื้องต้น จะเริ่มจากเส้นทางสาย 2501 ไปยังน้ำตกกวางสี ต่อไปเชื่อมต่อกับถนนสาย 13 เหนือ ซึ่งต้องมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง
บริษัทลาวสัมพันพัดทะนามีกำหนดเวลา 1 ปี สำหรับการออกแบบและศึกษาความเป็นไปได้ตามสัญญาที่ได้เซ็นกันครั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติ จึงค่อยแปรรูปแบบเป็นสัมปทานแบบ BOT (Build-Operate-Transfer) ที่บริษัทจะเป็นผู้ก่อสร้าง บริหาร ก่อนโอนกรรมสิทธิ์กลับคืนไปแก่รัฐ