กัมพูชาปฏิเสธใช้ทุ่นระเบิดใหม่ ร้องไทยยึดตามข้อตกลงหยุดยิงหลังทหารไทยได้รับบาดเจ็บ

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ากองกำลังทหารของกัมพูชาเป็นผู้วางทุ่นระเบิดที่ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บบริเวณพื้นที่ชายแดนในวันนี้ (27) พร้อมยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเต็มไปด้วยสิ่งที่ตกค้างจากสงครามในอดีต
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ออกคำแถลงยืนยันอีกครั้งถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของกัมพูชา
“กระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้ใช้หรือติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่ใดๆ และยังคงยึดมั่นในอนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยการห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ที่กัมพูชาเป็นรัฐภาคี” คำแถลงของกระทรวงกลาโหม ระบุ
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้ย้ำเตือนไทยและประชาคมโลกว่า พื้นที่ตามแนวชายแดนของกัมพูชายังคงมีวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามกลางเมือง และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจ พร้อมระบุถึงจุดยืนของกัมพูชาเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนว่ากัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงทวิภาคี
คำแถลงยังเน้นย้ำถึงพันธกรณีที่ได้ให้ไว้ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุปะทะและแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านกลไกที่มีอยู่
“กัมพูชาขอเรียกร้องให้ไทยยึดตามเจตนารมย์เดียวกัน กัมพูชาขอยืนยันอีกครั้งถึงจุดยืนของประเทศในการแก้ไขปัญหาโดยสันติ ด้วยความสุจริต สอดคล้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ และกฎบัตรอาเซียน” คำแถลงของกระทรวงกลาโหม ระบุ.