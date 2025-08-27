ครูจีนอาสาร้อยคน ข้ามแดนมาสอน “ภาษา-วัฒนธรรม” ในลาว

MGR Online - ลาวต้อนรับครูอาสาสมัครจากจีน 100 คน เดินทางข้ามแดนมาสอนภาษา-วัฒนธรรมจีนให้กับโรงเรียนต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีต้อนรับครูอาสาสมัครจำนวน 100 คน ที่เพิ่งเดินทางจากจีนมาสอนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน ให้แก่โรงเรียนต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ ในปีการศึกษา 2568-2569
นายตู้ สางชิ่ง หัวหน้าแผนกการเมือง สถานทูตจีนประจำ สปป.ลาว เป็นผู้กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจแก่ครูอาสาเหล่านี้ โดยบอกว่าครูทุกคนเป็นผู้เสียสละเพื่อการศึกษา เป็นตัวแทนของน้ำใจและมิตรภาพจากจีนเพื่อการพัฒนา การอาสาสมัครเดินทางมาในลาวของครูทุกคน เป็นเหมือนการทำงานอยู่ในประเทศจีน เพราะเป็นการเสริมสร้างคู่ร่วมชะตากรรมจีน-ลาว
นายสมปะสง จันทะวง ประธานโรงเรียนเลียวโตว์ กล่าวว่า การอาสามาสอนภาษาจีน เป็นเหมือนสะพานเชื่อมต่อวัฒนธรรมระหว่างจีนกับลาว การเติบโตของการเรียนการสอนภาษาจีนในลาว ไม่อาจขาดการอุทิศตนของครูอาสา ครูจึงเป็นเหมือนทูตวัฒนธรรม เปิดภาพใหม่ให้แก่วงการศึกษาภาษาจีนในลาว
นอกจากพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นแล้ว นายลาน เวินหมิน หัวหน้าสำนักงานสถานทูตจีน ประจำลาว ยังได้บรรยายพิเศษเรื่อง"การปกป้องและช่วยเหลือด้านกฏหมายกงศุล"เพื่อให้ความรู้พื้นฐานแก่ครูอาสาสมัครทุกคน