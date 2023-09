พม่า-รัสเซียเชื่อมระบบชำระเงินสำเร็จ เตรียมเดินหน้าค้าขายตรงด้วย "รูเบิล-จั๊ต"

วันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา Eleven Media Group ได้รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเอกสารแถลงข่าวของฝ่ายสารสนเทศ สภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) ว่า ขณะนี้ เครือข่ายระบบชำระเงินของเมียนมา (Myanmar Payment Unit : MPU) สามารถเชื่อมเข้ากับ MIR Payment System ซึ่งเป็นระบบชำระเงินแห่งชาติของรัสเซีย ได้แล้ว และขณะนี้ ธนาคารกลางของทั้งเมียนมาและรัสเซีย กำลังหารือกันถึงเรื่องการเชื่อมต่อระบบชำระเงินของทั้ง 2 ประเทศ แบบ host to host ที่คาดว่าจะเริ่มมีการทดสอบกันในเร็ว ๆ นี้การเชื่อมต่อระบบชำระเงินของทั้ง 2 ประเทศ จะทำให้ธุรกรรม การค้าขาย ด้วยเงินสกุลจั๊ตของเมียนมา กับเงินรูเบิลของรัสเซีย สามารถทำโดยตรงผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ของ 2 ประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องถึงการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างเมียนมาและรัสเซีย ที่จะขยายตัวขึ้นอีกมากในอนาคตความพยายามเชื่อมต่อระบบการเงิน 2 ประเทศเข้าด้วยกันโดยตรง ระหว่างธนาคารกลางเมียนมาและรัสเซีย ได้เริ่มดำเนินการมานานกว่า 1 ปีแล้ว เพื่อลดความสำคัญของเงินดอลลาร์สหรัฐ เริ่มจากการเปิดช่องทางให้เมียนมาเข้าร่วม Financial messaging system of the Bank of Russia (SPFS) ซึ่งเป็นเครือข่ายระบบโอนเงินข้ามพรมแดนเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ที่ธนาคารกลางรัสเซียได้สร้างขึ้น โดย SPFS เป็นเครือข่ายลักษณะเดียวกับ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ของประเทศตะวันตก หรือเครือข่าย CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) ของจีนนอกจากนี้ ยังมีการเปิดบัญชีเชื่อมต่อการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ของรัสเซีย เช่น VTB Bank Credit , Bank of Moscow , Promsvyazbank กับธนาคารพาณิชย์ของเมียนมาล่าสุด ระหว่างที่ พล.อ.เมียะทูนอู รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลเมียนมาเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองวลาดิวอสตอค ของรัสเซีย ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เขาได้เป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาเปิดบัญชีร่วมกันของธนาคารกลางเมียนมาและรัสเซีย เพื่อใช้เป็นช่องทางในการชำระเงินระหว่างกันของธนาคารกลาง 2 ประเทศปัจจุบัน ธนาคารกลางเมียนมา ได้เปิดให้มีการชำระเงินโดยตรงระหว่างเงินจั๊ต-หยวน ของจีน จั๊ต-บาท ของไทย และจั๊ต-รูปี ของอินเดีย เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และกระตุ้นการค้าขายระหว่างเมียนมากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน ทั้ง 3 ประเทศให้ขยายตัวขึ้น การเปิดให้มีการชำระเงินโดยตรงระหว่างจั๊ต-รูเบิล ของรัสเซีย ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนั้น เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ 2 ประเทศในระดับกว้างและลึกกว่าการค้าชายแดน