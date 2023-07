วิจารณ์ยับ! รพ.คำม่วนปรับ“ประกันสุขภาพ” จ่ายเพิ่มผ่าคลอด-ฟอกไต ยาแพงต้องหาซื้อกินเอง

วานนี้ (18 ก.ค.) ชุมชนออนไลน์ในลาวได้เผยแพร่หนังสือแจ้งการของโรงพยาบาลแขวงคำม่วน เรื่อง“การอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ ประชาชน ในระยะวิกฤตการณ์ที่โรงพยาบาลแขวงขาดแคลนยารักษาโรคจำเป็นพื้นฐาน จนต้องให้พี่น้อง คนเจ็บ ไปหาซื้อยาเองตามร้านขายยานอกโรงพยาบาล” ซึ่งได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางตามภาพที่เผยแพร่ หนังสือแจ้งการฉบับนี้ ลงนามโดย ดร.แก้วอุดม ลอดทำมะวง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดเนื้อหาในหนังสือ มีดังนี้ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน ขอถือเป็นเกียรติแจ้งการมายังพ่อแม่ ประชาชน พร้อมทั้งผู้ถือสิทธิ์ประกันตน ทุกภาคส่วน รับรู้ว่า โรงพยาบาลแขวง จำเป็นตัองปรับปรุงระบบควบคุมกองทุนประกันสุขภาพใหม่ ดังนี้1.การฟอกไต จะต้องเก็บค่ายาเพิ่ม 500,000 กีบ(ประมาณ 900 บาท) ต่อกรณี(ไม่รวมยากระตุ้นไตต่างๆ)2.กรณีผ่าตัด ให้เก็บเงินเพิ่มจากเพดาสูงสุดที่ประกันสุขภาพคุ้มครอง3.ยาที่มีราคาสูงต้องจ่ายเงินเอง(มีรายการกำกับตามเขตบริการต่างๆ โดยอิงจากราคาจริงตามท้องตลาด)4.ผู้ป่วยนอก ต้องจ่ายค่าตรวจรักษาเอง 100%(ยกเลิกการจ่ายสมทบผู้ป่วยนอก)5.หญิงตั้งครรภ์ที่สมัครใจคลอดลูกด้วยการผ่าตัด ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล 100% โดยประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง6.ถ้าศูนย์เลือด ไม่มีเลือดที่จะจ่ายให้ผู้ป่วย ครอบครัว พี่น้อง ผู้ป่วย ต้องระดมกันบริจาค หรือช่วยแพทย์ออกหาเลือดเพิ่ม แล้วแต่เงื่อนไขที่จะหาเลือดมาให้ได้7.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หญิงตั้งครรภ์ คนทุกข์ยาก และพระสงฆ์ นักบวช สามเณร กองทุนประกันสุขภาพยังคุ้มครอง 100%ดังนั้น จึงแจ้งมายังพ่อแม่ ประชาชน รวมถึงพนักงาน รัฐกร และผู้ใช้แรงงาน ที่ถือสิทธิ์ประกันตนทั้งหลาย เพื่อทราบ และพร้อมปฏิบัติตามหนังสือแจ้งการฉบับนี้ด้วยหลังมีการเผยแพร่หนังสือแจ้งการฉบับนี้ออกมา ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กระจายไปทั่ว ตามสื่อออนไลน์ของลาว ส่วนใหญ่เป็นการตำหนิที่โรงพยาบาลผลักภาระไปให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะการให้คนไข้ไปซื้อยาบางส่วนกินเองจากนอกโรงพยาบาล การเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าฟอกไต ค่าผ่าตัดเพิ่มฯลฯโรงพยาบาลแขวงคำม่วน เป็น 1 ใน 2 โรงพยาบาลเป้าหมาย ที่“โตโน่” ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้อง นักแสดงชื่อดังของไทย ได้จัดโครงการ“หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” หรือ One man and the river ด้วยการว่ายน้ำข้าม 2 ฝั่ง แม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เพื่อระดมเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ไปมอบให้ โดยอีกแห่งหนึ่งคือโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมที่อยู่ฝั่งตรงข้าม สามารถระดมเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ไปมอบให้ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โตโน่เพิ่งเดินทางข้ามไปทำพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแขวงคำม่วน เป็นรอบที่ 2 อุปกรณ์ฯที่มอบให้ครั้งนี้ มีมูลค่ารวม 29.2 ล้านบาท หรือ 17.1 พันล้านกีบ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจเด็ก ชนิด nCPAP 2 เครื่อง , เครื่องเฝ้าสัญญานชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วยในห้อง ICU 5 เครื่อง , เครื่องกระตุกหัวใจ AED 3 เครื่อง , เครื่องวัดความดันเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 12 เครื่อง , เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน 3 เครื่อง , เครื่องดึงคอ/ดึงหลัง 1 เครื่อง เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับกายภาพ 2 เครื่อง , หม้อต้มแผ่นประคบร้อน 1 เครื่อง และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆที่โรงพยาบาลยังขาดแคลนอีกหลายรายการ