“เจ้านางสุจั่นตี่” เจ้าของเรื่องราว “สิ้นแสงฉาน” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี ที่อเมริกา

ช่วงเช้าวานนี้ (6 ก.พ.) ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา เจ้านางสุจั่นตี่ มหาเทวีของเจ้าจ่าแสง เจ้าฟ้าหลวงคนสุดท้ายแห่งเมืองสีป้อ รัฐฉาน ได้เสียชีวิตลงแล้วจากโรคชรา ด้วยวัย 91 ปี ที่บ้านพักของเธอในสหรัฐอเมริกาเจ้านางสุจั่นตี่ หรือ Inge Sargent ชาวออสเตรีย ซึ่งได้พบรักกับเจ้าจ่าแสง สมัยที่ทั้งคู่ไปเรียนหนังสืออยู่ในรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา กระทั่งทั้งคู่ได้แต่งงานกันเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2496 ที่อเมริกา โดยที่ Inge ไม่รู้เลยว่าสถานะที่แท้จริงของเจ้าจ่าแสงในรัฐฉานนั้นเป็นใคร จนมารับรู้เมื่อทั้งคู่เรียนจบและเดินทางกลับมายังรัฐฉานในภายหลังตลอดเวลา 12 ปีที่เจ้านางสุจั่นตี่อยู่ในรัฐฉานในฐานะมหาเทวี เจ้านางได้เป็นแรงสนับสนุนสำคัญของเจ้าจ่าแสงในการบริหารกิจการบ้านเมือง จนเป็นที่รักของชาวเมืองสีป้อ กระทั่งในปี 2505 เมื่อนายพลเนวินทำรัฐประหารในพม่าและเข้ามาครอบครองรัฐฉาน ล้างระบอบเจ้าฟ้าลงทั้งหมด เจ้าจ่าแสงถูกทหารพม่าจับกุมตัวไปคุมขัง และไม่ได้กลับไปยังเมืองสีป้ออีกเลยเจ้านางสุจั่นตี่ได้พาลูกสาว 2 คน คือเจ้ามายารี และเจ้ากินรี กลับไปอยู่ออสเตรีย และต่อมาได้ย้ายไปพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา จนเพิ่งเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ในอเมริกา เจ้านางสุจั่นตี่ได้เขียนหนังสือเรื่อง“Twilight Over Burma - My Life as a Shan Princess” ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2537 เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมมากเล่มหนึ่ง จนต่อมามีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ มีการตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่า“สิ้นแสงฉาน”เมื่อปี 2559 แต่ปรากฏว่าถูกสั่งห้ามฉายในประเทศไทยในปี 2551 ด้วยความผูกพันกับรัฐฉาน เจ้านางสุจั่นตี่ได้ตั้งกองทุนขึ้นเพื่อสนับสนุนเยาวชนที่ทำคุณประโยชน์แก่รัฐฉาน โดยมอบทุนที่ใช้ชื่อว่า“Sao Thusandi Leadership Award”ให้ปีละ 1 ทุน คนละ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีการมอบทุนให้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง จนถึงปีที่แล้ว(2565) มีเยาวชนไตในรัฐฉานได้รับทุน Sao Thusandi Leadership Award ไปแล้วรวม 14 คนสำนักข่าว Shan News รายงานว่า ในเวลา 09.30 น. วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จะถึงนี้ ชาวไตที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะร่วมกันจัดทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้านางสุจั่นตี่ขึ้นที่วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่