ลาวยกเลิก MOU บ.จีน สร้างด่วน “วังเวียง-อุดมไซ” เหตุต่ออายุให้แล้ว 3 รอบแต่ไม่คืบหน้า

วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักข่าวสารประเทศลาว สื่อทางการของรัฐบาลลาว รายงานว่าโครงการก่อสร้างทางด่วนสายเหนือ 3 ช่วง ซึ่งรัฐบาลลาว โดยกระทรวงแผนการและการลงทุน มีแผนสร้างต่อจากทางด่วนเวียงจันทน์-วังเวียง ขึ้นไปถึงชายแดนลาว-จีน ที่เมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา จนถึงขณะนี้ไม่มีความคืบหน้า ทำให้กระทรวงแผนการและการลงทุนได้ตัดสินใจหาบริษัทผู้ลงทุนรายใหม่มาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้แทนรายเดิมทางด่านสายเหนือทั้ง 3 ช่วง กระทรวงแผนการและการลงทุนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ให้บริษัท Yunnan Construction and Investment Holding Group จากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้ศึกษาความเป็นไปได้ โดยแบ่งโครงการเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 วังเวียง-หลวงพระบาง ระยะทาง 136.9 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 หลวงพระบาง-อุดมไซ ระยะทาง 113.9 กิโลเมตร และช่วงที่ 3 อุดมไซ-บ่อเต็น ระยะทาง 81.09 กิโลเมตรYunnan Construction and Investment คือบริษัทผู้ได้รับสัมปทานสร้างและบริหาร ทางด่วนสายเหนือช่วงแรก “เวียงจันทน์-วังเวียง” ที่ได้เปิดใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563สำนักข่าวสารประเทศลาวรายงานว่า ที่ผ่านมา กระทรวงแผนการและการลงทุนได้ต่ออายุ MOU ให้บริษัท Yunnan Construction and Investment ไปแล้วถึง 3 ครั้ง แต่โครงการกลับไม่มีความคืบหน้า ยังมีงานที่ค้างคา ทำไม่เสร็จอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้น เพื่อให้ทางด่วนสายนี้สามารถสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ ห้องว่าการ สำนักงานนายกรัฐมนตรี จึงได้มีหนังสือแจ้งการเลขที่ 431/หสนย. ไม่เห็นชอบให้ต่ออายุ MOU หรือยกเลิกโครงการทางด่วนช่วงวังเวียง-หลวงพระบาง และช่วงหลวงพระบาง-อุดมไซ ของบริษัท Yunnan Construction and Investment และจะคัดเลือกบริษัทใหม่ที่มีความพร้อมกว่ามาดำเนินการแทนส่วนทางด่วนช่วงอุดมไซ-บ่อเต็น ยังคงมอบให้บริษัท Yunnan Construction and Investment เป็นผู้ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เนื่องจากบริษัทได้สำรวจความเป็นไปได้ และมีข้อมูลจำนวนหนึ่งสำหรับเตรียมก่อสร้างไว้แล้ว แต่ต้องมีการกำหนดขอบเขตเวลาการก่อสร้างใหม่ให้ชัดเจน.