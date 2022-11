ฝ่ายเดียวกันก็ไม่เว้น! รัฐบาลทหารพม่าจับนักข่าวสังกัดสื่อโปรกองทัพ คาดตั้งคำถามไม่เข้าหู

นักข่าวทั้ง 2 คน ถูกจับกุมตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นทันทีหลังจากเข้าร่วมการแถลงข่าวของกระทรวงข้อมูลในกรุงเนปีดอวิน อู บรรณาธิการของ New History for People ที่โพสต์วิดีโอในยูทูปเป็นหลัก และซอ มิน อู บรรณาธิการของ Dae Pyaw สำนักข่าวออนไลน์ขนาดเล็ก เชื่อว่าเป็นนักข่าว 2 รายแรกจากสื่อที่เข้าข้างกองทัพที่ถูกจับกุมตัว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการจับกุมพวกเขา ซึ่งดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับคำถามที่พวกเขาถามในการแถลงข่าวที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่ไม่พอใจนับตั้งแต่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีเมื่อปีก่อน รัฐบาลทหารได้ปิดสื่อที่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดและจับกุมนักข่าว ผู้พิมพ์จำหน่าย และผู้บริหารสื่อ เกือบ 150 คน และมากกว่า 50 คน ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ โดยส่วนใหญ่ถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่น โดยกล่าวหาว่าก่อให้เกิดความหวาดกลัว เผยแพร่ข่าวเท็จ หรือปลุกปั่นเจ้าหน้าที่รัฐตามปกติแล้ว กระทรวงข้อมูลจะจัดแถลงข่าวอย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีนักข่าวจากสำนักข่าวราว 20 แห่งเข้าร่วมเป็นประจำ มีคำถามยากๆ น้อยมาก และนักข่าวที่มาจากสื่ออิสระที่ยังคงดำเนินการอย่างถูกกฎหมายเข้าร่วมในการแถลงข่าวน้อยมากวิน อู ถูกจับกุมเนื่องจากเรียกอองซานซูจี 4 ครั้ง ด้วยคำว่า ‘อะเหม่ ซู’ หรือ ‘แม่ซู’ คำที่ใช้แสดงความเคารพต่ออองซานซูจีของบรรดาผู้สนับสนุน และจากการเรียกร้องให้ปล่อยตัวเธอพร้อมกับนักข่าว ก่อนที่จะถามคำถามเกี่ยวกับราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นซูจีถูกจับกุมในวันที่กองทัพยึดอำนาจ เธอถูกพิจารณาคดีในหลายข้อหา และถูกตัดสินจำคุก 26 ปี ผู้สนับสนุนของเธอและกลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่าคดีความที่ฟ้องร้องซูจีนั้นเป็นเรื่องกุขึ้นและตั้งใจที่จะขัดขวางไม่ให้เธอมีส่วนร่วมทางการเมืองในอนาคตซอ มิน ตุน โฆษกกองทัพ ไม่ได้ตอบสนองต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับซูจี แต่เขาตอบคำถามอื่นๆ ของวิน อูนักข่าวรายหนึ่งที่ขอไม่เปิดเผยชื่อระบุว่า ยังไม่ชัดเจนว่าเหตุใด ซอ มิน อู ที่อยู่ในการแถลงข่าวด้วยนั้นถึงถูกจับกุมตัวในวันเดียวกัน ด้านสำนักข่าวออนไลน์ Democratic Voice of Burma ที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพ รายงานอ้างคำกล่าวของนักข่าวอีกคนในการแถลงข่าวว่า ซอ มิน อู ถูกจับกุมจากการตั้งคำถามว่าการเจรจาหยุดยิงระหว่างกองทัพและสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ล่มลงเพราะไม่มีรัฐสภาใช่หรือไม่ ทั้งนี้ การเจรจาหยุดยิงมักถูกกองทัพอ้างถึงว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จของพวกเขานักข่าวที่ถูกจับกุมทั้ง 2 คน ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำหลักในกรุงเนปีดออย่างไรก็ตาม ซอ มิน อู เคยถูกจับมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ในสมัยรัฐบาลของซูจี เมื่อเดือนพ.ค. 2563 เขาถูกตัดสินจำคุก 2 ปี จากข้อกล่าวหาว่ารายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 และกลุ่มเสรีภาพสื่อได้ประณามการจับกุมดังกล่าว ว่าเป็นหนึ่งในหลายกรณีที่แสดงให้เห็นว่าเสรีภาพในการพูดถดถอยลงในสมัยรัฐบาลของซูจีเช่นกันวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการยึดอำนาจของกองทัพเมื่อปีก่อนยังเป็นผลให้เกิดความรุนแรงในวงกว้าง การยึดอำนาจเผชิญกับการประท้วงอย่างสันติอย่างกว้างขวางที่ถูกปราบปรามด้วยกำลังรุนแรง ซึ่งนำไปสู่การต่อต้านด้วยอาวุธที่ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติบางคนมองว่าเป็นสงครามกลางเมือง.