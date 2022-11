ลาวให้สัมปทาน "เกาหลีใต้" สร้างเมืองใหม่ 7 พันไร่เหนือเวียงจันทน์

วันนี้ (14 พ.ย.) หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์รายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงป้องกันความสงบ โดยกรมใหญ่พลาธิการ ได้เซ็นสัญญาอนุญาตให้บริษัท The Oriental Pearl จากเกาหลีใต้ เข้าใช้พื้นที่ 1,200 เฮคตาร์ หรือประมาณ 7,500 ไร่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 62 ในเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของกระทรวงป้องกันความสงบ เพื่อพัฒนาเป็นโครงการรีสอร์ท ลาว ครบวงจร วงเงินลงทุนรวม 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 1 แสนล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันพิธีเซ็นสัญญาจัดขึ้นที่กระทรวงป้องกันความสงบ โดย พลจัตวาทองสุก ย่าเออลาวลี รักษาการณ์หัวหน้ากรมใหญ่พลาธิการ กับ Jeong Taejin ผู้อำนวยการ บริษัท The Oriental Pearl โดยมี พลโทกงทอง พงวิจิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ และ Kim Won Pyo ประธานบริษัท The Oriental Pearl เป็นสักขีพยานบริษัท The Oriental Pearl ได้เสนอตัวขอลงทุนพัฒนาโครงการรีสอร์ท ลาว ครบวงจรต่อรัฐบาลลาว มาตั้งแต่ปี 2558 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กระทรวงป้องกันความสงบได้เซ็นบันทึกความเข้าใจ (MOU) ให้บริษัท The Oriental Pearl เข้าศึกษาความเป็นไปได้ และออกแบบรายละเอียดของโครงการ กระทั่งถึงเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ฝ่ายจึงได้บรรลุข้อตกลงที่จะเริ่มพัฒนาโครงการตามแผนที่บริษัทเสนอยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการรีสอร์ท ลาว ครบวงจร ตามข่าวที่ถูกนำเสนอในวันนี้ ระบุเพียงว่าเป็นการสร้างเมืองใหม่ขึ้นบนที่ดินแปลงนี้ โดยภายในจะมีการสร้างสถานที่ท่องเที่ยว แลศูนย์รวมธุรกิจบริการครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับชาวบ้านในพื้นที่เมืองโพนโฮงเมืองโพนโฮงอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นไปทางเหนือตามเส้นทางสาย 13 ประมาณ 70 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำงึม 1 และอยู่ก่อนถึงเมืองวังเวียง สามารถเดินทางขึ้นไปได้ทั้งทางรถยนต์และรถไฟลาว-จีน เพราะมีสถานีรถไฟโพนโฮง เป็นสถานีลำดับที่ 2 ถัดจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์