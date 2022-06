“มินอ่องหล่าย” เปิดห้อง “เซยาสิริ” ต้อนรับคณะทหารไทยที่เนปิดอว์

หนังสือพิมพ์ The Global New Light of Myanmar ฉบับเช้าวันนี้ (30 มิ.ย.) พาดหัวข่าวใหญ่หน้า 1 เป็นการพบปะกันอย่างเป็นทางการระหว่าง พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย และเหล่าผู้บัญชาการกองทัพพม่า กับคณะนายทหารจากประเทศไทย โดย พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ได้เปิดห้อง “เซยาสิริ วิมาน” ห้องรับรองของสำนักประธานสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) ในกรุงเนปิดอว์ ให้การต้อนรับคณะนายทหารจากประเทศไทย นำโดย พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-เมียนมา (Regional Border Committee : RBC) ฝ่ายไทย ได้เดินทางไปถึงกรุงเนปิดอเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น.ของเมื่อวานนี้ (29 มิ.ย.) จากนั้นในช่วงบ่าย พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ประธาน SAC พล.อ.อาวุโส โซวิน รองประธาน SAC ได้นำคณะผู้บัญชาการทหาร มาให้การต้อนรับและร่วมสนทนากันทั้ง 2 ฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายสายสัมพันธ์และความร่วมมือกันของกองทัพของ 2 ประเทศ การสร้างเสถียรภาพบริเวณชายแดน การปราบปรามการกระทำผิดกฏหมาย เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ ร่วมถึงป้องกันการก่อการร้ายตามแนวชายแดนฯลฯ จากนั้น 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างกันพล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ได้นำคณะนายทหารเดินทางไปประชุม RBC ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน ซึ่งเมียนมมาเป็นเจ้าภาพ การประชุมจัดขึ้นที่โรงแรมตองจี เมืองตองจี ภาคใต้ของรัฐฉาน หลังเสร็จสิ้นการประชุมในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ ประธาน RBC ฝ่ายไทย ได้นำคณะเดินทางต่อไปยังกรุงเนปิดอว์ เพื่อเข้าพบกับ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย