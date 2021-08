ซิโนฟาร์มถึงย่างกุ้งอีก 2 ล้านโดส ชาวพม่า 6.3 ล้านคนได้ฉีดวัคซีนแล้ว

วานนี้ (28 ส.ค.) เวลาประมาณ 21.30 น. สถานทูตจีนประจำได้เผยแพร่ภาพการนำส่งวัคซีนซิโนฟาร์มอีก 2 ล้านโดส มายังสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง โดยระบุว่า ซิโนฟาร์มล็อตนี้ รัฐบาลทหารพม่าได้สั่งซื้อจากบริษัทเอกชนของจีนสถานทูตจีนเปิดเผยข้อมูลว่า นับแต่พม่าเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 จีนได้ส่งวัคซีนให้พม่าแล้วทั้งสิ้น 7.6 ล้านโดส ในนี้เป็นวัคซีนที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ 2.9 ล้านโดส และเป็นยอดที่รัฐบาลพม่าสั่งซื้อจากบริษัทเอกชนจีนอีก 4.7 ล้านโดสพม่าเริ่มเผชิญกับการระบาดระลอกที่ 3 ประมาณปลายเดือนมิถุนายน และตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคมเป็นต้นมา จีนได้เร่งส่งวัคซีนให้พม่าแล้วหลายครั้ง โดยวัคซีนที่ได้รับบริจาคทั้งหมดเป็นซิโนฟาร์ม ส่วนวัคซีนที่รัฐบาลทหารสั่งซื้อ คละกันทั้งซิโนฟาร์มกับซิโนแวค และจากข่าวที่ปรากฏใน 1 เดือนมานี้ มีวัคซีนซิโนแวคอย่างน้อย 2 ล้านโดส ถูกส่งมาถึงพม่าแล้วก่อนหน้าการระบาดระลอก 3 กระทรวงสาธารณสุขพม่าได้ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนไปแล้วประมาณ 1.8 ล้านโดส วัคซีนส่วนใหญ่เป็น Covishied ที่ได้รับมาจากอินเดีย แต่หลังเกิดการระบาดระลอก 3 กระทรวงสาธารณสุขเริ่มกระบวนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม โดยวัคซีนที่นำมาฉีดรอบหลังนี้เป็นวัคซีนจากจีนทั้งหมดเฉพาะวัคซีนที่เพิ่งนำมาฉีดรอบใหม่นั้น กระทรวงสาธารณสุขพม่าสรุปยอดล่าสุด ณ วันที่ 24 สิงหาคม มีผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วทั้งสิ้น 4,542,363 คน เป็นผู้ที่เพิ่งฉีดเข็มแรก 2,744,813 คน และได้ฉีดเข็ม 2 แล้ว 1,797,550 คน และเมื่อรวมกับยอดของผู้ที่ได้ฉีดก่อนการระบาดระลอก 3 มีชาวพม่าได้ฉีดวัคซีนแล้วรวม 6,339,913 คน คิดเป็น 11.8% ของประชากรรวมทั้งประเทศที่มีประมาณ 54 ล้านคนอย่างไรก็ตาม แม้กระทรวงสาธารณสุขพม่า พยายามกระจายวัคซีนเพื่อฉีดให้ครอบคลุมประชาชนได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มากที่สุด แต่ตามบริเวณชายแดน โดยเฉพาะด้านตะวันตกที่ติดกับอินเดีย ยังคงมีกระบวนการลักลอบนำวัคซีน Covishied และยา Remdesivir ปลอมเข้ามาขายเป็นจำนวนมากสำนักข่าว NDTV ของอินเดีย รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ตำรวจเมืองอิมพาล ได้จับกุมชาย 3 คน พร้อมของกลาง คือ วัคซีน Covishied และยา Remdesivir ปลอม รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก ของกลางทั้งหมดกำลังเตรียมส่งข้ามชายแดนเข้าไปขายในพม่าอิมพาลเป็นเมืองหลวงของรัฐมณีปุระ รัฐทางตะวันออกของอินเดียซึ่งมีชายแดนติดกับภาคสะกายและรัฐชิน โดยอิมพาลอยู่ห่างจากด่านชายแดนโมเร ที่เป็นประตูการค้าสำคัญของพม่า-อินเดีย ประมาณ 140 กิโลเมตรก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ตำรวจอิมพาลก็ได้จับผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นยา DESREM ปลอมขนาดขวด 100 มิลลิกรัม จำนวน 441 ขวด ที่กำลังเตรียมจะส่งผ่านด่านชายแดนมาขายในพม่า โดย DESREM เป็นชื่อทางการค้าของยา Remdesivir ที่ใช้รักษาโควิด-19 อยู่ในอินเดียเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม หนังสือพิมพ์ The Global New Light of Myanmar เพิ่งพิมพ์คำเตือนของกระทรวงสาธารณสุข ที่แจ้งต่อประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง เพราะตรวจพบว่ามีการวางขายวัคซีน Covishied ปลอมในพม่า ดังนั้น จึงห้ามประชาชนซื้อวัคซีนมาฉีดเองโดยเด็ดขาด และหากพบคลินิกเอกชน โรงพยาบาลเอกชน ร้านขายยา รวมทั้งประชาชนทั่วไปรายใดนำวัคซีนปลอมมาจำหน่าย จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาด.