พบวัคซีน Covishied ปลอมระบาดในพม่า หลังกองทัพ CNA เพิ่งนำมาฉีด ปชช.รัฐชิน

กระทรวงสาธารณสุข เมียนมา รายงานยอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล่าสุด ณ วันที่ 21 สิงหาคมว่า ทั่วประเทศมีผู้ได้ฉีดวัคซีนแล้วทั้งสิ้น 4,456,857 คน คิดเป็น 8.25% ของประชากรรวมทั้งประเทศ 54 ล้านคน ในนี้เป็นผู้ที่ได้ฉีดเข็มแรกแล้ว 2,660,027 คน คิดเป็น 4.92% และได้ฉีด 2 เข็มแล้ว 1,796,830 คน คิดเป็น 3.33%กระทรวงสาธารณสุข เมียนมา เริ่มกระบวนการฉีดวัคซีนอย่างจริงจังรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม หลังวัคซีนจากจีน 2 ยี่ห้อ จำนวนรวม 4.5 ล้านโดส เดินทางมาถึงเมียนมาแล้ว ในจำนวนนี้เป็นวัคซีนซิโนฟาร์มที่จีนบริจาคให้ 2.5 ล้านโดส และวัคซีนซิโนแวคที่รัฐบาลเมียนมาสั่งซื้อจากเอกชนจีนอีก 2 ล้านโดสได้มีการจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนไว้เบื้องต้น เริ่มจากบุคคลที่ทำงานอยู่ด่านหน้าซึ่งต้องใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยง ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและคลีนิคเอกชน ผู้อาวุโสที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป พนักงานขับรถขนส่งสินค้า ตลอดจนบุคคลซึ่งต้องทำงานและพบปะกับผู้คนจำนวนมาก เช่น พนักงานร้านขายยา ร้านขายอาหาร หรือร้านขายของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต แม้แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯลฯก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ก่อนการรัฐประหาร เมียนมาได้เริ่มการฉีดวัคซีนรอบแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม หลังจากได้รับวัคซีน Covishied จำนวน 1.5 ล้านโดส ที่รัฐบาลอินเดีย ส่งมาให้เมียนมาฟรีตามโปรแกรมความช่วยเหลือที่อินเดียมอบแก่ประเทศเพื่อนบ้านในวันที่ 22 มกราคมCovishied คือวัคซีนแอสตรา เซเนกา ที่อินเดียพัฒนาร่วมกับแอสตรา เซนเนกา กับมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และมอบหมายให้สถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย (Serum Institute of India) เป็นผู้ผลิตตั้งแต่ปลายปี 2563 รัฐบาลพรรค NLD ของอองซาน ซูจีน ได้เซ็นสัญญาซื้อวัคซีน Covishied จากอินเดียจำนวน 30 ล้านโดส โดยได้จ่ายเงินให้แก่อินเดียไปแล้ว 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 และอินเดียได้ส่งวัคซีน Covishied ส่วนที่เป็นการสั่งซื้อมาให้แก่เมียนมาล๊อตแรก 2 ล้านโดส หลังเกิดการรัฐประหารได้ไม่นานวันที่ 21 เมษายน กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานตัวเลขผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Covishied ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึง 21 เมษายนว่า ทั่วประเทศมีผู้ได้ฉีดวัคซีนแล้ว 1.88 ล้านคน เป็นผู้ที่ได้ฉีดเข็มแรก 1.54 ล้านคน และผู้ที่ได้ฉีด 2 เข็มอีก 3.4 แสนคน จากนั้นก็ไม่มีข่าวความคืบหน้าของวัคซีน Covishied ส่วนที่เป็นยอดสั่งซื้อที่เหลืออีก 28 ล้านโดส ถูกรายงานออกมาอีกเลยจนในวันที่ 2 พฤษภาคม เมื่อวัคซีนซิโนฟาร์มที่เป็นการบริจาคจากจีนล๊อตแรก จำนวน 5 แสนโดส เดินทางมาถึงเมียนมา ข่าวคราวเกี่ยวกับวัคซีนในเมียนมาที่ปรากฏออกมาหลังจากนี้ ล้วนเป็นเรื่องราวของวัคซีนจากจีนทั้งหมดวันนี้(23 ส.ค.) ในหน้า 2 ของหนังสือพิมพ์ The Global New Light of Myanmar ได้ตีพิมพ์คำเตือนของกระทรวงสาธารณสุข ที่อ้างอิงจากประกาศขององค์การอนามัยโลก(WHO) ฉบับ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ซึ่งระบุว่า ได้พบว่ามีผู้ผลิตวัคซีนปลอมยี่ห้อ Covishied ออกวางจำหน่าย ทั้งในอินเดีย อาฟริกา และอีกหลายประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเมียนมาวัคซีน Covishied ปลอมดังกล่าว มีการผลิตออกมาขายทั้งขนาดขวด 5 มิลลิลิตร สำหรับฉีด 10 โดส และขวดขนาด 2 มิลลิลิตร สำหรับฉีด 4 โดสกระทรวงสาธารสุข เมียนมา ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ห้ามซื้อวัคซีนมาฉีดเองเด็ดขาด และหากพบว่ามีคลินิคเอกชน โรงพยาบาลเอกชน ร้านขายยา รวมทั้งประชาชนทั่วไปรายใด นำวัคซีนปลอมมาจำหน่าย จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายคำประกาศเตือนครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากเมื่อเย็นวันที่ 15 สิงหาคม เพจ Chin World เพิ่งเผยแพร่ข่าว กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ชิน CNA/CNF(Chin National Army/Chin National Front) ได้นำวัคซีนมาฉีดเข็มแรกให้กับประชาชนในรัฐชิน ภายในค่าย Victoria โดยระบุว่าวัคซีนที่นำมาฉีด เป็นวัคซีน Covishied ที่นำเข้ามาจากอินเดียรัฐชินเป็นรัฐชายแดนทางทิศตะวันตกของเมียนมา อยู่ติดกับรัฐมิโซรัมและรัฐมณีปุระของอินเดีย และยังเป็นฐานการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า โดยในรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ(NUG) ที่เป็นรัฐบาลเงาของเมียนมาขณะนี้ มีรัฐมนตรีที่เป็นชาวชาติพันธุ์ชินถึง 2 คน คือ ดร.ลยาน โมง ส่าคอง รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสหพันธรัฐสหภาพ ที่เคยเป็นรองประธาน CNF และ ดร.ส่าส่า รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศ สมาชิกพรรค NLD