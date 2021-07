“บริดจสโตน” ถอนตัวอีกราย ปิดกิจการในพม่าสิ้นเดือน ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา ฮิเดโตชิ คิโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท First Japan Tire Services (FJTS) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์“บริดจสโตน” (Bridgestone) ในเมียนมา ได้มีหนังสือแจ้งถึงดีลเลอร์ คู่ค้า และร้านจำหน่ายยางบริดจสโตนทั่วเมียนมาว่า FJTS จะยุติการทำธุรกิจในนามบริดจสโตนและการจำหน่ายยางบริดจสโตนในเมียนมา ในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ อย่างไรก็ตาม หนังสือฉบับนี้ ไม่ได้แจ้งเหตุผลโดยละเอียดของการตัดสินใจหยุดธุรกิจในเมียนมาว่าเป็นเพราะเหตุใดในเวลาเพียงไม่ถึง 10 วันมานี้ แบรนด์สินค้าระดับสากลที่โยมะกรุ๊ป (Yoma Group) เป็นผู้นำเข้ามาเปิดตลาดในเมียนมา ได้ประกาศถอนตัวจากการทำธุรกิจในเมียนมาแล้วถึง 2 แบรนด์ด้วยกันบริษัทเมียนมา มอเตอร์ พีทีอี บริษัทในเครือ Yoma Strategic Holdings ซึ่งก่อตั้งโดย“เซอร์เก ปัน” หรือ“อู เตงเหว่” ได้ร่วมทุนกับมิตซูบิชิ คอร์ป จากญี่ปุ่น ตั้งบริษัท First Japan Tire Services ขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อเปิดร้านค้าและศูนย์บริการยางบริดจสโตนทั่วเมียนมา โดยมิตซูบิชิถือหุ้น 70% และเมียนมา มอเตอร์ถือหุ้น 30%ก่อนหน้านั้น ในเดือนตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นยุคของอู เตงเส่ง เป็นประธานาธิบดีเมียนมา ได้เริ่มผ่อนคลายเงื่อนไขการลงทุนจากต่างประเทศ มิตซูบิชิ คอร์ป ยังได้ทำสัญญากับบริษัท Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd. เพื่อร่วมขยายโอกาสทางธุรกิจในเมียนมา โดยมุ่งในธุรกิจยานยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา “อานตี้ แอนส์”(Auntie Anne’s) แฟรนไชส์ร้านขนมปังกรอบสัญชาติอเมริกัน ซึ่งมีสาขาอยู่ 3 แห่งในกรุงย่างกุ้ง เพิ่งแถลงผ่านเฟสบุ๊คเพจของร้าน แจ้งว่าจะปิดกิจการของทั้ง 3 สาขา ในวันที่ 16 กรกฎาคม โดยให้เหตุผลว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจแบรนด์“อานตี้ แอนส์” ถูกนำเข้าไปในเมียนมาโดย Yoma F&B บริษัทในกลุ่มโยมะ เมื่อปี 2562 โดยเปิดสาขาแรกที่ Junction City เมื่อเดือนมีนาคม สาขาที่ 2 ที่ Junction Square ในเดือนพฤษภาคม และสาขาที่ 3 ที่ Myanmar Plaza ในเดือนตุลาคมYoma F&B เคยสร้างความฮือฮาเมื่อครั้งที่นำแบรนด์ร้านไก่ทอด KFC ไปเปิดสาขาแรกในกรุงย่างกุ้งเมื่อปี 2558 และสามารถดึงดูดชาวย่างกุ้ง ให้มายืนต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอคิวซื้อไก่ทอดจากที่ร้าน KFC จนเป็นข่าวไปทั่วโลกนอกจาก KFC แล้ว ปัจจุบัน Yoma F&B ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ร้านอาหาร YKKO และเป็นผู้นำเข้าแบรนด์ร้านอาหารประเภทกะทะร้อน Little Sheep จากมองโกเลีย ในเมียนมาอีกด้วย