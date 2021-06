นกยักษ์ “รัสเซีย-อเมริกัน” บินให้ว่อนที่สนามบินวัดไต C-17 นำอุปกรณ์ $71,000 มาช่วยลาวสู้โควิด-19

ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาของวันนี้ (20 มิ.ย.) เพจสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้โพสต์ภาพชุดกล่องอุปกรณ์ ซึ่งเป็นความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกามอบแก่ลาว เพื่อใช้รับมือกับการระบาดของโควิด-19 โดยในโพสต์าถานทูตสหรัฐอเมริกาเขียนว่า“ตอนนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ได้แพกเครื่องช่วยเหลือโควิด-19 เพื่อส่งมา สปป.ลาว เครื่องช่วยเหลือโควิด-19 มูลค่า 71,000 ดอลลาร์สหรัฐ ได้โหลดขึ้นเครื่องบินโบอิ้ง C-17 จากฮาวาย ขนส่งมายัง สปป.ลาว เพื่อช่วยเหลือ สปป.ลาว ในการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบุรายละเอียดของความช่วยเหลือมูลค่า 71,000 ดอลลาร์ ที่สหรัฐอเมริกามอบแก่ลาวครั้งนี้ ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน เพจ AeroLaos ซึ่งเน้นเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการบิน การคมนาคมและขนส่ง โพสต์ว่า ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายนนี้ จะมีเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ C-17 จากสหรัฐอเมริกา บินมาลงยังสนามบินนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ก่อนหน้านี้ ผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบสนามบินนานาชาติวัดไตได้เคยตื่นเต้นตกใจมาครั้งหนึ่งแล้ว ในตอนเช้าของวันที่ 28 เมษายนปีนี้ เมื่อจู่ๆ มีเครื่องบิน C-17 ของกองทัพสหรัฐอเมริกา บินมาลงยังสนามบินวัดไตโดยไม่มีการชี้แจงใดๆ ออกมาจากหน่วยงานรัฐในช่วงก่อนหน้า จากนั้นมีคณะทหารจำนวนมาก สะพายเป้สนามเดินเรียงแถวลงมาจากประตูด้านใต้หัวเครื่องบิน ไปขึ้นรถบัสที่จอดรออยู่ด้านข้างลานบินมีการเผยแพร่ข้อมูลภายหลังว่า ทหารอเมริกันชุดนี้เป็นทีมงาน MIA (Missing in Action) มีด้วยกันทั้งสิ้น 65 นาย เดินทางมายังลาวเพื่อปฏิบัติภารกิจ “ค้นหากระดูกทหารอเมริกันเพื่อมนุษยธรรม” ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม-21 มิถุนายน ที่เมืองบัวละพา แขวงคำม่วน โดยระหว่างสงครามอินโดจีน มีทหารอเมริกันมาเสียชีวิตอยู่ในลาวรวม 573 นาย ที่ผ่านมา สามารถนำศพหรือชิ้นส่วนศพส่งคืนสู่สหรัฐอเมริกาได้แล้ว 287 นาย ยังเหลืออีก 286 นาย ที่ยังคงต้องค้นหาต่อให้ครบเครื่องบิน C-17 ลำที่จะบินมาถึงสนามบินวัดไตในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ หลังมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือโควิด-19 ให้แก่ลาวเรียบร้อยแล้ว ก็จะรับคณะทหารหน่วย MIA 65 นาย ที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจค้นหากระดูกทหารอเมริกันในลาว กลับไปส่งยังสหรัฐอเมริกาในเที่ยวกลับเวลาประมาณเดือนเศษมานี้ สนามบินนานาชาติวัดไตได้มีโอกาสให้การต้อนรับเครื่องบินขนส่งขนาดยักษ์ที่บินมาลงที่นี่แล้ว หลายรอบด้วยกัน หลังจากวันที่ 28 เมษายนที่เครื่อง C-17 ของสหรัฐอเมริกาบินมาส่งคณะทหารหน่วย MIA เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในลาว ในวันที่ 26 พฤษภาคม เครื่อง ANTONOV AN 124-100 ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งขนาดยักษ์ของสายการบิน Volga-Dnepr จากรัสเซีย ได้บินมาและเติมน้ำมันและพักค้างแรมอยู่ในลาว 1 คืนเครื่องบินลำนี้บินระหว่างมอสโก-นิวเดลี เพื่อนำความช่วยเหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่รัสเซียส่งไปช่วยอินเดียรับมือกับโควิด-19 และเมื่อนำส่งความช่วยเหลือส่งแก่อินเดียเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเที่ยวกลับได้บินมาเติมน้ำมันที่สนามบินวัดไต และแวะพักอยู่ในลาว 1 คืนนับจากวันนั้น ยังมีเครื่องบิน ANTONOV AN 124-100 ของรัสเซีย อย่างน้อยอีก 3 เที่ยว ที่บินนำความช่วยเหลือจากรัสเซียส่งไปยังอินเดียและได้แวะเติมน้ำมันที่สนามบินวัดไตในเที่ยวกลับ โดยเที่ยวล่าสุด เพิ่งแวะมาเติมน้ำมันที่สนามบินวัดไตเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง.