กระแสต้านไม่ให้เด็กพม่าเข้าห้องเรียนยังแรง “วางเพลิง-ระเบิด” นร.มัณฑะเลย์เจ็บ 2 ราย

วันนี้ (2 มิ.ย.) เป็นวันที่สองแล้วที่สภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) ให้โรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งทั่วประเทศ กลับมาเปิดการเรียนการสอนใหม่อีกครั้ง หลังจากทุกโรงเรียนถูกสั่งปิดไปตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ช่วงที่โควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ ซึ่งปรากฏว่า ยังมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มต่อต้านรัฐประหาร ที่ไม่ต้องการให้เด็ก-เยาวชนพม่าได้รับการศึกษา มีทั้งการเดินขบวนประท้วง เผาโรงเรียน และวางระเบิดโรงเรียน เกิดขึ้นหลายจุดทั่วประเทศสำนักข่าว DVB (The Democratic Voice of Burma) รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนหลังหนึ่งของโรงเรียนมัธยมต้น ในเขตอุตสาหกรรมเมืองเมะทิลา ภาคมัณฑะเลย์ ห้องเรียน 3 ห้อง และห้องพักครูอีก 1 ห้อง ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ในเมืองมัณฑะเลย์เอง เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. สำนักข่าวหลายแห่งในเมียนมา มีรายงานข่าวด่วนว่าได้เกิดการระเบิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองมัณฑะเลย์ มีนักเรียน 2 คนได้รับบาดเจ็บ และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว อย่างไรก็ตาม จนถึงเวลา 17.00 น. ยังไม่มีรายละเอียดของเหตุระเบิดครั้งนี้ ถูกเผยแพร่เพิ่มเติมออกมาเวลา 08.30น. มีผู้นำระเบิดลูกหนึ่งไปวางไว้ตรงประตูทางเข้าโรงเรียนมัธยมเมืองจ๊อกแม จังหวัดจ๊อกแม รัฐฉานเหนือ โชคดีที่ยังไม่ระเบิด โรงเรียนมัธยมแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับกองทหารปืนใหญ่ ของกองทัพพม่า และโรงพยาบาลประจำเมืองจ๊อกแม นักเรียนส่วนมากจึงเป็นลูกหลานของทหาร แพทย์ และพยาบาลคนในเมืองจ๊อกแมคาดว่า ระเบิดลูกนี้ถูกนำมาวางขู่ เพื่อไม่ให้ผู้ปกครอง ส่งลูกหลานมาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ หลังเพิ่งเริ่มกลับมาเปิดการเรียนการสอนใหม่ ตามคำสั่งของสภาบริหารแห่งรัฐเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่โรงเรียนมัธยมยินมาปิ่น จังหวัดยินมาปิ่น ภาคสะกาย ได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ที่ลานด้านหน้าโรงเรียน แรงระเบิดทำให้เกิดหลุมลึกประมาณครึ่งเมตร กว้าง 1 เมตร โชคดีเป็นช่วงที่นักเรียนเข้าห้องเรียนไปแล้ว จึงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเวลาประมาณ 11.00 น. มีห่อพัสดุต้องสงสัยถูกวางไว้บนทางเท้าริมถนนซะลูน หน้าโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในย่านซานชอง กรุงย่างกุ้ง ผู้ที่ผ่านไปมาเมื่อเห็น ได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มากันพื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย จากนั้นเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดได้เข้าไปตรวจสอบห่อพัสดุชิ้นนี้ พบว่าไม่ใช่ระเบิด เหตุการณ์นี้ได้สร้างความแตกตื่นตกใจแก่ครู นักเรียน และผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งสำนักข่าว Mrinfo รายงานว่า เมื่อเวลา 11.40 น. ได้เกิดระเบิดขึ้นใกล้ๆกับโรงเรียนมัธยมในเขตนานต่อยา เมืองพะโค ภาคพะโค จากนั้น มีเสียงปืนดังขึ้นตามมา อย่างไรก็ตาม จนถึง 17.30 น. ไม่มีการรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมของเหตุการณ์นี้ที่เมืองมาย ภาคมะกวย Khit Thit Media รายงานว่าตั้งแต่เช้าวันนี้ ได้มีการเกณฑ์เด็กเล็ก ออกมาเดินขบวนถือธงพรรค NLD และป้ายประท้วงที่เขียนว่า ไม่ต้องการเป็นทาศทางการศึกษาของเผด็จการทหารไปตามพื้นที่ต่างๆหลายแห่ง ทั่วเมืองมายเมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ฝ่ายสารสนเทศ สภาบริหารแห่งรัฐ ได้เผยแพร่เอกสารแถลงข่าวผ่านทางสื่อของรัฐ The Global New Light of Myanmar ระบุว่า หลังจากสภาบริหารแห่งรัฐ ประกาศจะเปิดการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ในวันที่ 1 มิถุนายน ปรากฏว่า ระหว่างวันที่ 1-26 พฤษภาคม ได้เกิดการวางเพลิงในโรงเรียนของรัฐบาลทั่วประเทศไปแล้ว 18 ครั้ง มีการวางระเบิดและการจงใจวางระเบิดในอีกหลายโรงเรียนถึง 115 ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเหล่านี้ มากน้อยแตกต่างกัน แล้วแต่ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น