กสิกรไทย x SCGP ตอกย้ำพันธมิตรด้านความยั่งยืนปีที่ 3 จัด EARTH JUMP 2026 ตามแนวคิด Circular Economy

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ตอกย้ำความเป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงาน EARTH JUMP 2026 ผ่านความร่วมมือในการบริหารจัดการวัสดุสำหรับการจัดนิทรรศการอย่างครบวงจร โดยนำโครงสร้างบูทและอุปกรณ์ตกแต่งที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% มาใช้ภายในงาน พร้อมจัดการวัสดุหลังจบงานตามแนวคิด Circular Economy ทั้งการนำกลับมาใช้ประโยชน์และการรีไซเคิล เพื่อลดการเกิดขยะและสร้างคุณค่าจากทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
งาน EARTH JUMP 2026 จัดขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,500 คน พร้อมวิทยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ SME กว่า 80 ท่าน ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้บน 2 เวทีเสวนา และผู้ร่วมจัดแสดงโซลูชันด้านการลดคาร์บอน 65 ราย โดยธนาคารกสิกรไทยและ SCGP ได้ร่วมกันบริหารจัดการวัสดุสำหรับการจัดนิทรรศการอย่างครบวงจร ตามแนวคิด Circular Economy ผ่านการนำโครงสร้างบูทและอุปกรณ์ตกแต่งที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% มาใช้ภายในงาน พร้อมวางแผนจัดการวัสดุหลังจบงานเพื่อลดการเกิดขยะและสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจบงาน โครงสร้างบูทและอุปกรณ์ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้รับการส่งมอบให้แก่โรงเรียนภายใต้โครงการ SCGP Low Carbon School เพื่อนำไปต่อยอดเป็นเฟอร์นิเจอร์และสื่อการเรียนรู้ ขณะที่วัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่ในระบบของ SCGP สอดคล้องกับแนวทาง Zero Waste และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดในทุกขั้นตอน
นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ SCGP ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนแนวทางของกสิกรไทยที่มุ่งผสานความยั่งยืนในทุกมิติของการดำเนินงาน โดย EARTH JUMP 2026 ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน แต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบจากการจัดงาน ตั้งแต่การสนับสนุนการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ การลด Single-use Waste ไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้ นอกจากนี้ ธนาคารได้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดด้วยคาร์บอนเครดิตจากโครงการป่าในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ภายใต้โครงการนำร่อง Carbon Credit Tokenization Pilot Program ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่การได้รับการรับรองเป็น Net Zero Event ตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) กล่าวว่า SCGP ยินดีอย่างยิ่งที่เป็นพันธมิตรของธนาคารกสิกรไทยในการนำโซลูชันกระดาษมาประยุกต์ใช้กับงานนิทรรศการ โดยผสานทั้งความคิดสร้างสรรค์ ฟังก์ชันการใช้งาน และความยั่งยืนเข้าด้วยกัน ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการออกแบบงานอย่างใส่ใจตั้งแต่ต้น สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้พร้อมกัน โดยหลังเสร็จสิ้นงานโครงสร้างบูทและอุปกรณ์ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ SCGP ได้ส่งต่อให้แก่โรงเรียนในโครงการ SCGP Low Carbon School ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม โรงเรียนวัดหุบกระทิง และโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย (โทกุหลาบทิพย์ประชาสรรค์) ในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์และสื่อการเรียนรู้ ขณะที่วัสดุส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อแปรรูปกลับเป็นวัตถุดิบใหม่ในระบบของ SCGP สอดคล้องกับแนวทาง Zero Waste และช่วยให้ทรัพยากรได้รับการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ความร่วมมือระหว่างกสิกรไทยและ SCGP ใน EARTH JUMP 2026 สะท้อนการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนมาสู่การปฏิบัติจริง ตั้งแต่การเลือกใช้ การจัดการ ไปจนถึงการส่งต่อและหมุนเวียนทรัพยากรหลังจบงาน เพื่อสร้างคุณค่าทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม ./