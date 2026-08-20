เฟดเอ็กซ์-มูลนิธิกระจกเงา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มเปราะบางในประเทศไทย

เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (Federal Express Corporation) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MoU) ระยะเวลา 2 ปี กับ มูลนิธิกระจกเงา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและคนไร้บ้านในประเทศไทย พร้อมส่งเสริม การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ เฟดเอ็กซ์ ได้นำศักยภาพด้านเครือข่ายโลจิสติกส์ระดับโลกและพลังจิตอาสาของพนักงาน
มาผสานกับความเชี่ยวชาญของมูลนิธิกระจกเงาในการทำงานร่วมกับกลุ่มเปราะบาง เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างโอกาสด้านรายได้ที่ยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม
ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนมากกว่าหนึ่ง
ในห้าของประชากรทั้งหมด ขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญข้อจำกัดด้านรายได้ รวมถึงภาระค่าครองชีพและ
ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ คนไร้บ้านจำนวนมากยังคงเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงโอกาสทางอาชีพและ
การสร้างรายได้อย่างมั่นคง สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความสำคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
เนื่องในโอกาสการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เฟดเอ็กซ์ และมูลนิธิกระจกเงาได้จัดกิจกรรมพิเศษทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่
•โครงการรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกค้าเฟดเอ็กซ์ทั่วประเทศร่วมกันบริจาควัสดุ
รีไซเคิลรวมกว่า 50 กิโลกรัม อาทิ กล่องนม กล่องกระดาษ และพาเลทรองสินค้า โดยวัสดุดังกล่าวจะถูกคัดแยกโดยสมาชิกในชุมชนก่อนส่งต่อไปยังโรงงานรีไซเคิลที่ได้รับการรับรอง เพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเปราะบาง ควบคู่กับการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างรับผิดชอบ
•FedEx Run กิจกรรมวิ่งการกุศลระยะทาง 5 กิโลเมตร ที่มีพนักงานและลูกค้าเข้าร่วมอย่างคึกคัก โดยสามารถระดมทุนเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการได้เกือบ 110,000 บาท
•เครื่องดื่ม Purple Promise Bliss ที่พัฒนาร่วมกับ Jones' Salad โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Purple Promise ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาของเฟดเอ็กซ์ที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ รายได้ 10 บาทจากการจำหน่ายเครื่องดื่มทุกแก้วได้มอบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา รวมเป็นยอดเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการมากกว่า 22,000 บาท
กิจกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และชุมชนในการสร้างประโยชน์แก่สังคม ผ่านการรีไซเคิล การระดมทุน และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างคุณค่าร่วมกันได้อย่างแท้จริง
"ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย และหลายชุมชนยังคงเผชิญความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และภาคชุมชนจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของผู้คนได้อย่างแท้จริง พร้อมช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในระยะยาว" นายศศธร ภาสภิญโญกรรมการผู้จัดการ เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย กล่าว
"การแก้ไขปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชนและองค์กรเพื่อสังคม ความร่วมมือครั้งนี้ได้ช่วยผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร เพื่อพัฒนาโครงการที่สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน" นายสิทธิพล ชูประจง กรรมการ มูลนิธิกระจกเงา กล่าว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ต่อยอดจากความร่วมมือระหว่างเฟดเอ็กซ์และมูลนิธิกระจกเงาที่เริ่มต้นจากโครงการ Purple Tote Program ในปี 2567 ก่อนจะขยายขอบเขตความร่วมมือในปี 2568 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ การดำเนินงานดังกล่าวยังสอดคล้องกับพันธกิจของ FedEx Cares โครงการเพื่อสังคมระดับโลกของเฟดเอ็กซ์ ที่มุ่งนำศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ทรัพยากรขององค์กร และพลังจิตอาสาของพนักงาน มาช่วยรับมือกับความท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเฟดเอ็กซ์ในการขยายโอกาสในการสร้างรายได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และผลักดันแนวทางการรีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสังคมที่เปิดกว้าง ยั่งยืน และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของเฟดเอ็กซ์ได้ที่ FedEx
Cares