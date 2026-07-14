“น้ำมันพืชตรากุ๊ก” ผนึก SCGP เปิดโครงการ "ห้องสมุดสีเขียว"

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืชตรากุ๊ก หนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มพูลผล เดินหน้าสานต่อนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จับมือกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด(มหาชน) หรือ SCGP เปิดตัวโครงการ "ห้องสมุดสีเขียว (Green Library – From Boxes to Books)" ภายใต้แนวคิด “พูลผล ปันกระดาษ สร้างโลกการเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมการคัดแยกและนำกระดาษใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ ผ่านกระบวนการรีไซเคิลแบบครบวงจร (Closed-loop Paper Recycling) 100% เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลก (Eco-Furniture) ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ และอุปกรณ์ภายในห้องสมุด ก่อนนำไปจัดสร้างห้องสมุดสีเขียว โดยโครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน ตั้งเป้ารวบรวมกระดาษใช้แล้วจำนวน 60,000 กิโลกรัมต่อการจัดสร้างห้องสมุด 1 แห่ง และมีแผนส่งมอบห้องสมุดสีเขียวจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีคงคาราม และโรงเรียนวัดคลองมอญ ภายในปี 2569
โครงการดังกล่าวพัฒนาขึ้นบนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยยกระดับกระดาษใช้แล้วให้ก้าวข้ามการเป็นของเสีย (End of Waste) สู่การเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างคุณค่าใหม่กลับคืนสู่สังคม ผ่านนวัตกรรมรีไซเคิลของ SCGP ที่ช่วยให้กระดาษสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำและเป้าหมาย Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม
นายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เปิดเผยว่า "บริษัทฯ เชื่อว่าการสร้างความยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมของทุกคน โครงการห้องสมุดสีเขียวจึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างบริษัทในเครือ พนักงาน และประชาชน ให้ร่วมกันเปลี่ยนกระดาษใช้แล้วให้กลับมาสร้างคุณค่าใหม่แก่สังคม พร้อมต่อยอดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เราหวังว่าโครงการนี้จะไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับชุมชนและเยาวชน"
ด้าน นายพีรพงษ์ เทพวรินทร์ ผู้จัดการ Recycling Solutionsb และรักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่าย Recycling Materials Management บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "SCGP มุ่งใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการรีไซเคิล เพื่อยกระดับกระดาษใช้แล้วให้กลับมาสร้างคุณค่าใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในห้องสมุดและพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของเยาวชน ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า นวัตกรรมจะสร้างคุณค่าได้สูงสุดเมื่อเชื่อมโยงกับความร่วมมือของทุกภาคส่วน และสามารถต่อยอดทรัพยากรที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษา และชุมชนในระยะยาว"
สำหรับการดำเนินโครงการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือกลุ่มพูลผล พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมกระดาษใช้แล้วส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของ SCGP พร้อมทั้งขยายการมีส่วนร่วมสู่ภาคประชาชน ผ่านการติดตั้งจุดรับกระดาษรีไซเคิล (Recycle Box) ในพื้นที่เศรษฐกิจและศูนย์การค้าชั้นนำ อาทิ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และอาคารสาธรธานี คอมเพล็กซ์
เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ./