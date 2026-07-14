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คาโอ เปลี่ยน "ถุงเติมมาจิคลีน" เป็น "บรรจุภัณฑ์จากวัสดุชนิดเดียว" รีไซเคิลง่ายขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดรีฟิลหรือถุงเติมรูปแบบใหม่ สำหรับน้ำยาถูพื้น “มาจิคลีน” สูตรเนเชอรัล เอสเซนส์ ขนาด 700 มิลลิลิตร ด้วยนวัตกรรมโมโนแมททีเรียล (Mono-material) ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวหลายชั้น (Flexible Packaging) ผลิตจากวัสดุชนิดเดียว จึงสามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด 100% สะดวกต่อการจัดการหลังใช้งาน ช่วยเพิ่มโอกาสในการนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ประมาณ 18 ตันต่อปี สะท้อนความก้าวหน้าที่สำคัญด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน และตอกย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสี่องค์กรในการสนับสนุนประเทศไทยสู่การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2569
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเกิดจากความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของคาโอ ผสานกับการพัฒนาสูตรและเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์ของ SCGP การสนับสนุนโซลูชันครบวงจรจาก SCGC และความเชี่ยวชาญด้านวัสดุสมรรถนะสูงของ Dow โดยปรับโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนหลายชั้นจากเดิมที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชนิด (Multi-material) ให้เป็นวัสดุชนิดเดียว (Mono-material) ทำให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการรีไซเคิลเชิงกล สำหรับคาโอ หนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อุปโภคของประเทศไทย การนำบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่นี้มาใช้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาว อาทิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้สามารถรีไซเคิลได้ภายในปี 2570 และการมุ่งสู่เป้าหมายขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 โดยการนำบรรจุภัณฑ์โมโนแมททีเรียลมาใช้กับแบรนด์มาจิคลีน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของคาโอในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์

นายอากิระ นิชิมากิ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
นายอากิระ นิชิมากิ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “คาโอยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืน Kirei Lifestyle Plan ตามหลัก 4Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) น้ำยาถูพื้นมาจิคลีนถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการจำหน่ายสู่ท้องตลาดและเราต้องการต่อยอดความสำเร็จนี้ด้วยการช่วยให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพียงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของคาโอก็มีส่วนช่วยดูแลโลกได้มากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แต่เป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง”

นายเอกราช นิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP
นายเอกราช นิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวว่า “SCGP ได้นำความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาฟิล์ม ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสูตรฟิล์ม การปรับกระบวนการผลิต ไปจนถึงการทดสอบการใช้งานจริง พร้อมผสานเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวจากโครงสร้างหลายวัสดุ (Multi-material) ไปสู่โครงสร้างวัสดุชนิดเดียว (Mono-material) ได้สำเร็จ ซึ่งนับว่าเป็นโจทย์ที่มีความท้าทายสูง เนื่องจากสินค้ามีคุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทีมงานจึงต้องทุ่มเทความพยายามในการทดลองและปรับสูตร เพื่อให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์ยังคงคุณสมบัติด้านความแข็งแรง ความทนทานต่อการใช้งาน และกระบวนการขึ้นรูปถุงเดิมของลูกค้าไว้ได้ ถือเป็นความมุ่งมั่นและความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในการยกระดับบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพการใช้งานและความยั่งยืนไปพร้อมกัน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอื่น ๆ เพื่อขยายการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อการรีไซเคิล และสนับสนุนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในวงกว้าง”

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ระบุว่า “SCGC มีแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านพอลิเมอร์และโซลูชันเพื่อความยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบวงจร รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมรีไซเคิลเพื่อให้พลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ โจทย์ที่ท้าทายคือ การใช้วัสดุชนิดเดียวกันในทุก ๆ ชั้นของบรรจุภัณฑ์ โดยในชั้นพิมพ์ SCGC ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง SCGC™ HDPE H619F ให้มีคุณสมบัติแข็งแรง คงรูปได้ดี สีติดทนและคมชัด สามารถนำบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิลได้ 100% ส่งเสริมการนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบ สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ทั้งยังสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย”


นายวิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “นวัตกรรมเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนสมรรถนะสูง INNATE™ TF80 และ AFFINITY™ จาก Dow สำหรับชั้นซีล ช่วยให้บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง ทนทาน และคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดอายุการใช้งาน รองรับการออกแบบที่คำนึงถึงการจัดการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ความสำเร็จในครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นถึงบทบาทของวัสดุศาสตร์ในการสนับสนุนลูกค้าของเราให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน และมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างเป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทางเลือกนี้ได้เกิดจากการลงนามความร่วมมือ MOU การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค ระหว่างคาโอ กับ SCGC และ Dow รวมทั้งการลงนามความร่วมมือเพื่อนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุดล้ำ พร้อมแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับผู้บริโภค ระหว่างคาโอ กับ SCGP ทั้งสี่องค์กรมุ่งหวังให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป ผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อการรีไซเคิล การทิ้งบรรจุภัณฑ์อย่างถูกวิธี และการคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม

คาโอ เปลี่ยน "ถุงเติมมาจิคลีน" เป็น "บรรจุภัณฑ์จากวัสดุชนิดเดียว" รีไซเคิลง่ายขึ้น
นายเอกราช นิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP
นายอากิระ นิชิมากิ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC
คาโอ เปลี่ยน "ถุงเติมมาจิคลีน" เป็น "บรรจุภัณฑ์จากวัสดุชนิดเดียว" รีไซเคิลง่ายขึ้น