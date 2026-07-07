GULF เสริมเกราะให้ชุมชน จัดกิจกรรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ” เพิ่มทักษะให้เยาวชน อ.จะนะ จ.สงขลา

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และ โรงไฟฟ้ากัลฟ์จะนะกรีน มุ่งเสริมภูมิคุ้มกัน ในการรับมือเมื่อประสบภัยด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน โดยร่วมกับ สมาคมความปลอดภัยภาคใต้ จัดกิจกรรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ” ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่ออบรมเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์น้ำท่วมและสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นำไปสู่การลด ความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติ ตลอดจนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2568 GULF ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยการสนับสนุนถุงยังชีพ “GULF Care” กว่า 9,000 ชุด และเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.จะนะ และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับในปีนี้ จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้อบรมความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านการจำลองสถานการณ์ ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งกรณีการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ น้ำท่วม และแผ่นดินไหว โดยการเรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การป้องกันก่อนเกิดเหตุ การประเมินสถานการณ์ ทักษะการดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกใช้ถังดับเพลิง ตลอดจนการช่วย ฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาล และการอพยพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้แก่นักเรียนและครูโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จำนวนกว่า 600 คน
น.ส.ขวัญชนก ไชยแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวถึง การเข้าร่วมกิจกรรมฯ ว่า “หนูเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วม ตอนนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเรื่องพื้นที่เสี่ยงแล้ว แต่หนูก็ยังชะล่าใจ คิดไม่ถึงว่าน้ำจะท่วมจริง เลยไม่มีการวางแผนรับมือ ตอนที่น้ำลดลงแล้ว ข้าวของและคนก็เสียหายหนักมาก การได้เข้าร่วมอบรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ” ครั้งนี้ หนูจึงจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ช่วยเรื่องการวางแผนล่วงหน้า ลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้หนูช่วยเหลือตัวเองและคนรอบข้างได้ด้วย อยากขอบคุณพี่ ๆ GULF ที่นำความรู้มาให้พวกหนูและได้ลงมือปฏิบัติจริง เตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น”
ด้าน น.ส.กุลวานีย์ หลำหลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า “หนูเคยเจอภัยพิบัติน้ำท่วม ตอนนั้นน้ำสูงมาก ไม่มีใครเตรียมตัวทัน วิธีการรับมือในตอนนั้นก็คือขนของขึ้นที่สูงและซื้อเสบียงมาตุน การเข้าอบรมในวันนี้ทำให้หนูเรียนรู้การรับมือน้ำท่วม เช่น เมื่อน้ำขึ้นสูง เราควรสับสวิตช์ไฟลงเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจร เราไม่ควรสัมผัสตัวคนโดนไฟดูดโดยตรง หนูประทับใจกิจกรรมนี้ เพราะวิทยากรนำความรู้ที่สามารถใช้ได้จริงมาให้พวกเราปฏิบัติและนำไปช่วยคนอื่นได้ อยากขอบคุณพี่ ๆ GULF โรงไฟฟ้าฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่นำความรู้มาให้พวกเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกเรื่อย ๆ”
“การร่วมอบรมในวันนี้ ทำให้ได้เรียนรู้การรับมือภัยพิบัติหลากหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย อัคคีภัย รวมถึงทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR จุดเด่นของกิจกรรม คือ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จากปกติที่ได้เรียนตามตัวชี้วัดในรายวิชาต่าง ๆ เท่านั้น อยากขอบคุณ GULF โรงไฟฟ้าฯ พันธมิตร รวมถึงวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมให้ความรู้ ทำให้คณะครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์จริงในอนาคต อยากจะให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ทุกปี” น.ส.มณีรัตน์ สุขโข ครูวิชาภาษาไทย โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวเสริม
กิจกรรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ” ตอกย้ำแนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ของ GULF ที่มุ่งดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ข้อที่ 11 “ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน” และข้อที่ 17 “เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” อีกด้วย