ซีพีเอฟ ดัน “ชัยเจริญเฟรช” และเกษตรกรกว่า 100 ราย ยกระดับกะเพราไทยสู่มาตรฐานนักบินอวกาศ

เบื้องหลังเมนูยอดนิยมอย่าง “ผัดกะเพรา” ที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ ไม่ได้มีเพียงรสชาติที่จัดจ้าน แต่ยังมีเรื่องราวการเติบโตของ SME ไทยที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการปลูกผักสวนครัวสู่มาตรฐานสากล โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นพาร์ทเนอร์ผู้อยู่เคียงข้าง
อีกบทพิสูจน์ มากกว่าคู่ค้าคือ “คู่คิด” คือการผลักดันโมเดลความสำเร็จให้ บริษัท ชัยเจริญเฟรช จำกัด ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตกะเพราสดที่ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบไทยให้ไกลถึงมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ พร้อมสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกใบกะเพรารายย่อยอีกกว่า 100 ราย ในพื้นที่ 6 จังหวัดทั่วประเทศ
นายชัยทวี สมสัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยเจริญเฟรช จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับซีพีเอฟ สิ่งที่ได้รับไม่ใช่เพียงแค่การเป็นคู่ค้า แต่คือการมี “พี่เลี้ยง” ที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตและวางระบบการทำงานอย่างมืออาชีพ ทำให้ปัจจุบัน ชัยเจริญเฟรช มีเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยกว่า 100 ราย ในพื้นที่ สิงห์บุรี นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สระแก้ว และกาญจนบุรี ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการปลูกกะเพราปลอดสารเคมีตามมาตรฐาน GAP ทำให้เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมอและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
“กะเพราของเราถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในทุกเมนูกะเพราของซีพีเอฟ ไม่ว่าจะเป็นเมนูคลาสสิกอย่าง ข้าวผัดกะเพรา ที่ขายอยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ, เมนูสายสุขภาพอย่าง อกไก่นุ่มกะเพรา รวมถึงนวัตกรรมอาหารอย่าง ไส้กรอกข้าวกะเพราไก่ ที่เพิ่งคว้ารางวัล Winner จากเวที THAIFEX – Anuga Taste Innovation Show 2026 มาหมาดๆ
ซึ่งการจะเข้าไปอยู่ในเมนูเหล่านี้ได้ มาตรฐานต้องสูงและนิ่งมาก ซีพีเอฟจึงเข้ามาช่วยเราวางแผนการปลูกอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้มั่นใจว่ากะเพราทุกใบปลอดสารเคมีตามมาตรฐาน GAP และยกระดับโรงงานคัดตัดแต่งให้ได้มาตรฐาน GHP และ HACCP ซึ่งเป็นบรรทัดฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด” นายชัยทวี กล่าว
• มากกว่าการซัพพอร์ต คือการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
บทบาทของซีพีเอฟในฐานะพาร์ทเนอร์ผู้ส่งเสริม SME ครอบคลุมไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากร และการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Zero Waste โดยซีพีเอฟได้สนับสนุนให้ชัยเจริญเฟรชนำส่วนเหลือใช้จากการผลิต เช่น กิ่ง ก้าน และดอกกะเพรา มาต่อยอดงานวิจัยร่วมกับห้องปฏิบัติการ เพื่อสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย และสารให้กลิ่นรส ซึ่งนอกจากจะช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิตแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในเครือข่ายอีกด้วย
• จากผักท้องถิ่น ไปไกลสู่ระดับโลก
ด้วยการสนับสนุนจากซีพีเอฟ ทำให้ผลิตภัณฑ์กะเพราไทยจากชัยเจริญเฟรชมีความปลอดภัยสูงและมีคุณภาพโดดเด่น จนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกะเพราไก่ของซีพีเอฟได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่า SME ไทยสามารถเติบโตไปสู่มาตรฐานโลกได้หากมีพาร์ทเนอร์ที่พร้อมสนับสนุนอย่างถูกจุด
“ความภูมิใจของเราคือการได้เห็นกะเพราที่ปลูกโดยคนไทย ไปวางจำหน่ายบนชั้นวางสินค้าทั่วโลกและได้รับรางวัลระดับนานาชาติ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะซีพีเอฟที่เชื่อมั่นในศักยภาพของ SME และพร้อมจะเติบโตเคียงข้างไปกับเราอย่างยั่งยืน” นายชัยทวี กล่าวทิ้งท้าย
ปัจจุบัน ซีพีเอฟยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการ “Partner to Grow เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเฟ้นหาและยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การเป็นคู่ค้า แต่ซีพีเอฟมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ระดับสากล เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ และเปิดประตูสู่โอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ในระดับสากล ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอาหารไทย พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้โดดเด่นในเวทีโลก และสร้างรายได้ที่มั่นคงกลับคืนสู่ชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างแท้จริง
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