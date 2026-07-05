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ซีพีเอฟ ดัน “ชัยเจริญเฟรช” และเกษตรกรกว่า 100 ราย ยกระดับกะเพราไทยสู่มาตรฐานนักบินอวกาศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เบื้องหลังเมนูยอดนิยมอย่าง “ผัดกะเพรา” ที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ ไม่ได้มีเพียงรสชาติที่จัดจ้าน แต่ยังมีเรื่องราวการเติบโตของ SME ไทยที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการปลูกผักสวนครัวสู่มาตรฐานสากล โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นพาร์ทเนอร์ผู้อยู่เคียงข้าง


อีกบทพิสูจน์ มากกว่าคู่ค้าคือ “คู่คิด” คือการผลักดันโมเดลความสำเร็จให้ บริษัท ชัยเจริญเฟรช จำกัด ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตกะเพราสดที่ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบไทยให้ไกลถึงมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ พร้อมสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกใบกะเพรารายย่อยอีกกว่า 100 ราย ในพื้นที่ 6 จังหวัดทั่วประเทศ


นายชัยทวี สมสัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยเจริญเฟรช จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับซีพีเอฟ สิ่งที่ได้รับไม่ใช่เพียงแค่การเป็นคู่ค้า แต่คือการมี “พี่เลี้ยง” ที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตและวางระบบการทำงานอย่างมืออาชีพ ทำให้ปัจจุบัน ชัยเจริญเฟรช มีเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยกว่า 100 ราย ในพื้นที่ สิงห์บุรี นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สระแก้ว และกาญจนบุรี ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการปลูกกะเพราปลอดสารเคมีตามมาตรฐาน GAP ทำให้เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมอและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“กะเพราของเราถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในทุกเมนูกะเพราของซีพีเอฟ ไม่ว่าจะเป็นเมนูคลาสสิกอย่าง ข้าวผัดกะเพรา ที่ขายอยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ, เมนูสายสุขภาพอย่าง อกไก่นุ่มกะเพรา รวมถึงนวัตกรรมอาหารอย่าง ไส้กรอกข้าวกะเพราไก่ ที่เพิ่งคว้ารางวัล Winner จากเวที THAIFEX – Anuga Taste Innovation Show 2026 มาหมาดๆ

ซึ่งการจะเข้าไปอยู่ในเมนูเหล่านี้ได้ มาตรฐานต้องสูงและนิ่งมาก ซีพีเอฟจึงเข้ามาช่วยเราวางแผนการปลูกอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้มั่นใจว่ากะเพราทุกใบปลอดสารเคมีตามมาตรฐาน GAP และยกระดับโรงงานคัดตัดแต่งให้ได้มาตรฐาน GHP และ HACCP ซึ่งเป็นบรรทัดฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด” นายชัยทวี กล่าว




• มากกว่าการซัพพอร์ต คือการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

บทบาทของซีพีเอฟในฐานะพาร์ทเนอร์ผู้ส่งเสริม SME ครอบคลุมไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากร และการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Zero Waste โดยซีพีเอฟได้สนับสนุนให้ชัยเจริญเฟรชนำส่วนเหลือใช้จากการผลิต เช่น กิ่ง ก้าน และดอกกะเพรา มาต่อยอดงานวิจัยร่วมกับห้องปฏิบัติการ เพื่อสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย และสารให้กลิ่นรส ซึ่งนอกจากจะช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิตแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในเครือข่ายอีกด้วย

• จากผักท้องถิ่น ไปไกลสู่ระดับโลก

ด้วยการสนับสนุนจากซีพีเอฟ ทำให้ผลิตภัณฑ์กะเพราไทยจากชัยเจริญเฟรชมีความปลอดภัยสูงและมีคุณภาพโดดเด่น จนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกะเพราไก่ของซีพีเอฟได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่า SME ไทยสามารถเติบโตไปสู่มาตรฐานโลกได้หากมีพาร์ทเนอร์ที่พร้อมสนับสนุนอย่างถูกจุด

“ความภูมิใจของเราคือการได้เห็นกะเพราที่ปลูกโดยคนไทย ไปวางจำหน่ายบนชั้นวางสินค้าทั่วโลกและได้รับรางวัลระดับนานาชาติ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะซีพีเอฟที่เชื่อมั่นในศักยภาพของ SME และพร้อมจะเติบโตเคียงข้างไปกับเราอย่างยั่งยืน” นายชัยทวี กล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบัน ซีพีเอฟยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการ “Partner to Grow เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเฟ้นหาและยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การเป็นคู่ค้า แต่ซีพีเอฟมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ระดับสากล เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ และเปิดประตูสู่โอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ในระดับสากล ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอาหารไทย พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้โดดเด่นในเวทีโลก และสร้างรายได้ที่มั่นคงกลับคืนสู่ชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างแท้จริง

คลิกชมคลิป >> https://www.youtube.com/watch?v=BKRZVpTDbaM





ซีพีเอฟ ดัน “ชัยเจริญเฟรช” และเกษตรกรกว่า 100 ราย ยกระดับกะเพราไทยสู่มาตรฐานนักบินอวกาศ
ซีพีเอฟ ดัน “ชัยเจริญเฟรช” และเกษตรกรกว่า 100 ราย ยกระดับกะเพราไทยสู่มาตรฐานนักบินอวกาศ
ซีพีเอฟ ดัน “ชัยเจริญเฟรช” และเกษตรกรกว่า 100 ราย ยกระดับกะเพราไทยสู่มาตรฐานนักบินอวกาศ
ซีพีเอฟ ดัน “ชัยเจริญเฟรช” และเกษตรกรกว่า 100 ราย ยกระดับกะเพราไทยสู่มาตรฐานนักบินอวกาศ
ซีพีเอฟ ดัน “ชัยเจริญเฟรช” และเกษตรกรกว่า 100 ราย ยกระดับกะเพราไทยสู่มาตรฐานนักบินอวกาศ
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