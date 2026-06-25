จุฬาฯ ก้าวกระโดดสู่ "มหาวิทยาลัยยั่งยืน" อันดับ 19 ของโลก Top 10 Asia และ Top 5 ASEAN

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนและสร้างผลกระทบสูงต่อสังคม Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครองอันดับที่ 19 ของโลก ซึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 24 อันดับจากปี 2025 นอกจากนี้ จุฬาฯ ยังเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ติด Top 20 ของโลก Top 10 ใน Asia และ Top 5 ใน ASEAN รวมทั้งครองอันดับ 1 ของประเทศไทยติดต่อกัน 2 ปี
การจัดอันดับโดย THE Sustainability Impact Ratings 2026 (ชื่อเดิม THE Impact Rankings) ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เป็นการจัดอันดับที่ประเมินบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกในการขับเคลื่อนความยั่งยืนและสร้างผลกระทบสูงต่อสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในปีนี้ จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่แล้ว
โดยมีผลงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SDGs 9: Industry, Innovation, and Infrastructure (อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน) SDGs 3: Good health and well-being (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) และ SDGs 14: Life below water (อนุรักษ์และใช้ประโยชน์มหาสมุทรและทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืน)
นอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 19 ของโลกแล้ว มีมหาวิทยาลัยไทยที่ติด Top 100 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับ 46 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันดับ 47 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 49 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 56 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 81 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับ 91
ทั้งนี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนความยั่งยืน THE Impact Ratings 2026 ประเมินมหาวิทยาลัยจำนวน 1,646 แห่ง จาก 116 ประเทศ ครอบคลุมการจัดอันดับตามเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย และการจัดอันดับในภาพรวม ติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/impactrankings