CPF ยกทัพความอร่อยเสิร์ฟ ในงานมันนี่ เอ็กซ์โป 2026 เต็มอิ่มอย่างมีคุณภาพ

CPF เสิร์ฟความอร่อยที่มาพร้อมกับคุณภาพและความปลอดภัย จัดเต็มเอาใจผู้บริโภค ด้วยหลากหลายผลิตภัณฑ์อาหารมากกว่า 100 รายการ จำหน่ายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 26 (MONEY EXPO 2026 BANGKOK)
พร้อมทั้งยกบูธแบรนด์อาหารยอดฮิตทั้ง เชสเตอร์ Five Star Star Coffee เป็ดเจ้าสัว มาให้บริการถึงในงาน พ่วงมาด้วยแบรนด์เจอร์ไฮและจินนี่สำหรับน้องหมา-น้องแมว พบกัน 7-10 พฤษภาคม 2569 นี้ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 10.00-20.00 น. จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งปีนี้รับกระแส AI กับแนวคิด "AI WEALTH CREATION : ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลังเอไอ"
CPF และบริษัทในกลุ่มฯ ผนึกพลังร่วมสร้างความคึกคักและสีสัน จัดแคมเปญสุดพิเศษกว่าทุกๆปี เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มาร่วมชมงาน ได้อิ่มอร่อยอย่างมีคุณภาพ และคุ้มค่ากับเมนูอาหารที่มาพร้อมกับเครื่องดื่มเย็นฉ่ำรับซัมเมอร์
ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่นำมาจำหน่าย อาทิ เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิ ตราซีพี เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิ ซุปต้มยำ บะหมี่เกี๊ยวกุ้งแห้ง สไตล์ฮ่องกง บะหมี่เกี๊ยวกุ้งซุปสุกี้ นักเก็ตไก่คลาสสิคพร้อมปรุง ชิคเก้นริงค์ สปาเก็ตตี้ไก่ครีมซอสเห็ด สปาเก็ตตี้คาโบนารา สปาเก็ตตี้ไก่สับและไส้กรอก มักกะโรนีอบชีส ไส้กรอกหมูคูโรบูตะ เกี๊ยวซ่าหมูญี่ปุ่น เกี๊ยวซ่าหมูลุยสวน ไก่ยอพริกไทยดำ โบโลน่าหมู มินิคอกเทลสไปซี่ พอร์คแฮมรมควัน ไส้กรอกเวียนเนอร์ ไส้กรอกหมูชีสกลิ่นทรัฟเฟิล ไข่ไก่ต้ม ไข่ไก่ออนเซ็น น้ำจิ้มซีฟู้ดส์ สูตรมะนาวสด น้ำจิ้มของทอด น้ำจิ้มสุกี้-ปิ้งย่าง น้ำสต็อกหมู ซุปชาบูน้ำดำ ไก่จ๊อต้นตำรับตราห้าดาว ซีพี ซอสปรุงรสสามเกลอ เป็นต้น
พบกับแคมเปญสุดคุ้มจากเมนูความอร่อยอย่างมีระดับ โดยแบรนด์อาหารยอดนิยม สำหรับผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกวัย อาทิ
- เชสเตอร์ เมนูข้าวไก่กรอบแซ่บ ราคาพิเศษ 69 บาท จากปกติ 79 บาท ข้าวไก่กรอบซอสคุณหนู ราคา 69 บาท จากปกติ 79 บาท บันไก่กรอบ 59 บาท ฮอทดอก 45 บาท เบอร์เกอร์หมู 59 บาท โปรโมชั่น ! 3 ชิ้น 99 บาท เลือกคละเมนูได้
-Five Star ยกบูธมาให้บริการแบบชิลด์ ชิลด์ พร้อมทั้งนำเมนูอาหารและเครื่องดื่มมาให้บริการกว่า 20 รายการ อาทิ สินค้าใหม่กลุ่มเมนูกุ้ง กุ้งจ๊อทองคำ นักเก็ตกุ้งจัมโบ้ เบอร์เกอร์กุ้งจัมโบ้ เมนูไก่ มีทั้งไก่ย่างต้นตำรับ ไก่กรอบห้าดาว chicken rap ชุดเมนูข้าวเหนียว น่องสะโพกทอดน้ำปลาพร้อมเป๊ปซี่ราคา 79 บาท ชุดเมนูข้าวไก่ย่างน้ำตกนัวพร้อมเป๊ปซี่ หรือ ชุดข้าวยำไก่ซี๊ดพร้อมเป๊ปซี่ ราคา 95 บาท
พิเศษ ! ในงานนี้ ไก่จ๊อไข่ผำบัคเก็ตใหญ่พร้อมเป๊ปซี่ราคา 79 บาท ชิคเก้นแรพและ เป๊ปซี่ 79 บาท ไก่กรอบ 2 ชิ้น วิงซ์เผ็ด 2 ชิ้น เป๊ปซี่ 109 บาท นักเก็ตไก่ หรือ เฟรนช์ฟราย 49.- (+10 บาท ซอสชีสดิป)
-Star Coffee ขนเมนูของทานเล่นและเครื่องดื่มมากกว่า 30 รายการ มาจำหน่ายในราคา เป็นกันเอง เอาใจกลุ่มที่ชอบดื่ม ชา ชาเชียว กาแฟ ทั้งร้อนและเย็น ในราคา 45-55 บาทเท่านั้น หรือชุดโปรโมชั่นที่มีให้เลือกหลากหลายรายการ อาทิ ขนมปังโทสต์เนยสด ครัวซองต์อัลมอนด์ ชิโอปัง เป็นต้น
พลาดไม่ได้ ! ทาสน้องหมา น้องแมว ช้อบสินค้าแบรนด์เจอร์ไฮ (JerHigh)และ จินนี่ (Jinny) ที่จัดโปรพิเศษมาให้แบบจุกๆ ซื้อสินค้า JerHigh ที่ร่วมรายการครบ 299 บาท รับฟรี Snack 50-60 กรัม ซื้อสินค้าครบ 499 บาท รับฟรี JerHigh stick 2 in 1 จำนวน 1 ชิ้น ส่วนแบรนด์ Jinny ซื้อครบ 199 บาท รับฟรี Jinny Meat Mallow 15 กรัม 3 ซอง ซื้อครบ 499 บาท รับฟรีแก้วน้ำ Disney ฯลฯ
นอกจากนี้ ที่โซน Health & Wellness มีสินค้ากลุ่ม Nutrition ได้แก่ อาหารทางการแพทย์ Nutrimax ผลิตภัณฑ์ Smart soup Riceberry และ กลุ่ม Drink ทั้งสินค้า Peptide และ Fiber เชิญชวนแวะบูธ CPF ในงาน Money Expo 2026 ในโซน Lifestyle พร้อมเสิร์ฟผลิตภัณฑ์คุณภาพ อร่อย สะอาด คุ้มค่า ทุกวัน ตั้งแต่ 7-10 พ.ค.นี้