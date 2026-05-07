ซีพีแรม x เครือเจริญโภคภัณฑ์ หนุนภารกิจแก้ปัญาไฟป่าภาคเหนือ - PM2.5 มุ่งสร้างอากาศบริสุทธิ์

ซีพีแรม (CPRAM) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในภารกิจ“ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ” สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในพื้นที่ ทั้งในด้านการควบคุม ระงับเหตุ และเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมร่วมสนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกในการป้องกันไฟป่า อันเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาดังกล่าว มุ่งสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธี และนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 กรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่
กอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า “ปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ค่ามลพิษในอากาศพุ่งสูงติดอันดับโลก ซึ่ง PM2.5 คือมหันตภัยร้ายแรงที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซีพีแรมจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับคนในพื้นที่ เราเชื่อว่าการทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน”
การเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ ซีพีแรมได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์โอนิกิริ และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” เพื่อช่วยเติมพลังและส่งต่อกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า นับเป็นการส่งมอบอาหารคุณภาพที่ใส่ใจทั้งสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน อีกทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบาย ด้านความยั่งยืนของซีพีแรม ที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับโลกเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยซีพีแรมพร้อมที่จะยืนหยัดเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทย เพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นหลังสืบไป