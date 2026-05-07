AI for Sustain พลิกเกมอุตสาหกรรมไทย สู่การถูกเลือกใน “ตลาดยั่งยืนระดับโลก”

●Sustainism ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “AI for Sustain”หนุนใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา “ข้อมูลความยั่งยืนที่ผู้ซื้อใช้ตัดสินใจได้”
●เชื่อมโยงสู่โอกาสทางการค้าในห่วงโซ่อุปทานระดับสากล
Sustainism เป็นองค์กรภายใต้ AFMA ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล ก่อตั้งโดย ESCAP และ FAO แห่งสหประชาชาติ โดยมีบทบาทในการเชื่อมโยง นโยบายสากลด้านความยั่งยืนสู่การปฏิบัติจริง ในภาคธุรกิจ ผ่านกลไกการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
โครงการ “AI for Sustain” ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สมาคมการจัดการงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (PSCMT) และ UOB Finlab ของธนาคารUOB เพื่อพัฒนาเครื่องมือ AI และหลักสูตรที่ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจและดำเนินธุรกิจตามแนวทางSDGsในเป้าหมาย “การผลิตและการบริโภคอย่างรับผิดชอบ” หรือ Sustainable Consumption and Production (SCP) ได้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการแปลง “ความยั่งยืน” ให้เป็น “ข้อมูลเชิงโครงสร้าง” ที่สามารถใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในห่วงโซ่อุปทาน
โครงการตั้งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยกว่า 10,000 รายทั่วประเทศ ให้สามารถเตรียมความพร้อม เข้าสู่ตลาดยั่งยืน ผ่านการยกระดับการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) และการจัดทำข้อมูล ESG ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อในระดับภูมิภาคและระดับโลก
• ยกระดับผู้ผลิตสู่ซัพพลายเชนที่ผู้ซื้อเลือกจริง
นายเพ็ชร ประภากิตติกุล ผู้อำนวยการ Sustainism กล่าวว่า“โครงการนี้ไม่ได้แค่พูดเรื่องความยั่งยืน แต่กำลัง ‘เปลี่ยนกติกาตลาด’ ของโลก ภายใต้กรอบ Sustainable Consumption and Production (SCP) ผ่าน SSA (Sustainability Services & Supply Chains Alliance) ที่ทำหน้าที่คัดและยกระดับผู้ผลิตให้กลายเป็นซัพพลายเชน ที่ผู้ซื้อเลือกจริง”
ขณะที่ AI for Sustain คือ ‘กลไกหลักของ SSA’ ในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริง โดยใช้ AI เป็นทีมงานในการสร้างนโยบาย จัดโครงสร้างข้อมูล วิเคราะห์ และเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) ให้พร้อมเข้าสู่ระบบจัดซื้อของโลก”
“พร้อมกันนี้ โครงการยังเชื่อมโยงองค์กรเข้าสู่เวที CSCAP (Climate and Sustainability Capital Forum) ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางในการ ‘ประกาศสถานะ’ ขององค์กร ที่ดำเนินงานด้าน SCP อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเปิดเผยข้อมูล และการแสดงบทบาทในห่วงโซ่อุปทานยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและนักลงทุนในระดับเอเชียแปซิฟิก”
“ในตลาดวันนี้ ถ้าคุณไม่มีข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเชื่อมเข้ากับการตัดสินใจของผู้ซื้อ คุณจะไม่ถูกเลือก และนี่คือเหตุผลที่ AI for Sustain ถูกสร้างขึ้น เพื่อเปลี่ยนความยั่งยืนจาก ‘แนวคิด’ ให้กลายเป็น ‘อำนาจในการถูกเลือก’ ในตลาดโลก”
• ช่วยอุตสาหกรรมไทย “ถูกเลือกก่อน”
นายณัฐพล ยงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการ AI for Sustain กล่าวว่า “ภายในโครงการ เรานำเทคโนโลยี AI มาเป็น ‘ทีมงานหลัก’ ในการสนับสนุนองค์กรตั้งแต่ต้นทาง ตั้งแต่การประกาศนโยบายความยั่งยืน การจัดโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์และเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้จริง ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแนวคิด แต่เป็นระบบที่ขับเคลื่อนได้จริงในตลาด”
“AI for Sustain” จึงไม่ใช่เพียงโครงการด้านองค์ความรู้ แต่เป็น “โครงสร้างพื้นฐานทางตลาด” (Market Infrastructure) ที่เชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยี และการตัดสินใจของผู้ซื้อเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมไทย “ถูกเลือกก่อน” ในตลาดโลก จากความสามารถในการนำเสนอข้อมูลที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดยั่งยืน
ผู้ประกอบการและองค์กรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ผ่าน LINE Official Account: @aiforsustain หรือ ติดต่อที่เบอร์ 0970347554 โดยเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการเป็นความร่วมมือโดยสมัครใจ (voluntary,process -based) มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงระบบและการเปิดเผยข้อมูล โดยไม่ใช่การรับรองหรือการรับประกันผลลัพธ์ และไม่เกี่ยวข้องกับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติโดยการอ้างอิงถึงเวทีระหว่างประเทศเป็นไปเพื่อการเชื่อมโยงเชิงนโยบายและการสร้างพื้นที่ความร่วมมือระดับภูมิภาคเท่านั้น