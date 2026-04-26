เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงอากาศดีถึงดีมาก เผย 5 เขต โล่งปอดที่สุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 เมษายน 2569 เวลา 07:00 น.
🔍ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 20.9 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) 🥰🟢 ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี
☺️ พบอีกว่ามี 5 เขตติดระดับสีฟ้า🔵 หมายถึงคุณภาพอากาศดีมาก ได้แก่ เขตราชเทวี 12.2 มคก./ลบ.ม. เขตธนบุรี 12.5 มคก./ลบ.ม.เขตคลองสาน 14.0 มคก./ลบ.ม. เขตดินแดง และ เขตบางกอกน้อย 14.9 มคก./ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม🧐 วันนี้ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
💚😌 12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตหนองจอก 32.8 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบึงกุ่ม 29.4 มคก./ลบ.ม.
3 เขตลาดกระบัง 28.3 มคก./ลบ.ม.
4 เขตประเวศ 27 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหลักสี่ 26.6 มคก./ลบ.ม.
6 เขตสายไหม 25.9 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางคอแหลม 25.4 มคก./ลบ.ม.
8 เขตคลองสามวา 25.3 มคก./ลบ.ม.
9 เขตดอนเมือง 25.3 มคก./ลบ.ม.
10 เขตจตุจักร 24.4 มคก./ลบ.ม.
11 เขตสัมพันธวงศ์ 24.2 มคก./ลบ.ม.
12 เขตมีนบุรี 24 มคก./ลบ.ม.