‘จิสด้า’ ชี้ “ไฟป่าภาคเหนือ” ยังลุกลามไม่จบ เผยแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เผยสถานการณ์ไฟป่าในปัจจุบันจากกราฟจุดความร้อน พบว่าในห้วง 2-3 วันข้างหน้า ยังคงมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี
โดยจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง น่าน และกาญจนบุรี ที่ตรวจพบจุดความร้อนสะสมมากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูง ยากต่อการเข้าถึง ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งที่เริ่มเข้าสู่ภาวะเอลนิโญในช่วงกลางปี และการสะสมของเชื้อเพลิงในป่า ซึ่งเอื้อต่อการลุกลามของไฟป่าเมื่อมีการเผาเกิดขึ้น
สถานการณ์ไฟป่าในช่วงสัปดาห์นี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงหรือสูงกว่าปี 2566 หรือไม่ เนื่องจากสภาพอากาศช่วงวันที่ 23-25 เมษายน 2569 จะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจจะช่วยลดจำนวนจุดความร้อนลงในเวลาดังกล่าว แต่ในทางตรงข้าม อาจต้องเฝ้าระวังการเผาพื้นที่เกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีรอยต่อกับพื้นที่ป่า หลังจากก่อนหน้านี้มีมาตรการห้ามเผาในหลายพื้นที่
สำหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่า GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการติดตามสถานการณ์จุดความร้อนควบคู่กับการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และวางแผนรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินมาตรการ เช่น การงดรับซื้อสินค้าเกษตรที่มาจากการเผา เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี