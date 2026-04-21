เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงต่ำกว่ามาตรฐาน “ธนบุรี” โล่งปอดที่สุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 07:00 น. 📣พร้อมกับเตือนภัยค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “อันตราย”
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 23.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) โดยเขตธนบุรี ต่ำที่สุด 16.3 มคก./ลบ.ม. ขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากวานนี้ (20 เม.ย.69) ที่วัดได้ 22.1 มคก./ลบ.ม. ▶️ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี 🟢แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางคอแหลม 36 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 31.8 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหนองจอก 31.5 มคก./ลบ.ม.
4 เขตประเวศ 29.8 มคก./ลบ.ม.
5 เขตสัมพันธวงศ์ 29.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางขุนเทียน 29.4 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหลักสี่ 29 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางพลัด 27.5 มคก./ลบ.ม.
9 สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 27.4 มคก./ลบ.ม.
10 เขตคลองสามวา 27.2 มคก./ลบ.ม.
11 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย 26.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตปทุมวัน 25.9 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
20.6 - 29 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
18.8 - 31.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
16.9 - 29.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
17 - 36 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
5️⃣กรุงธนเหนือ
16.3 - 27.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
21.8 - 29.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี