เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงต่ำกว่ามาตรฐาน “ดินแดง” โล่งปอดที่สุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 เมษายน 2569 เวลา 07:00 น. 📣พร้อมกับเตือนภัยค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “อันตราย”
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 24.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) โดยเขตดินแดง ต่ำที่สุด 18.1 มคก./ลบ.ม. ขยับลดลงจากวานนี้ (13 เม.ย.69) ที่วัดได้ 29 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี 🟢และมีแนวโน้มลดลง
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางรัก 31.4 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางคอแหลม 31.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหนองจอก 30.2 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางขุนเทียน 29.7 มคก./ลบ.ม.
5 เขตลาดกระบัง 29.4 มคก./ลบ.ม.
6 เขตราชเทวี 29.2 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหลักสี่ 28.5 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางกอกใหญ่ 28 มคก./ลบ.ม.
9 เขตสาทร 27.9 มคก./ลบ.ม.
10 เขตหนองแขม 27.9 มคก./ลบ.ม.
11 เขตวังทองหลาง 27.8 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางพลัด 27.7 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
22.6 - 28.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
19.2 - 30.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
3️⃣กรุงเทพกลาง
18.1 - 29.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
18.9 - 31.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
5️⃣กรุงธนเหนือ
18.7 - 28 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
24.5 - 29.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง