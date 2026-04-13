ศกพ. เผย 42 จว. “เหนือ-อีสาน-กลาง-ตะวันตก” PM2.5 เกินมาตรฐานรับวันสงกรานต์

📢 ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เช้าวันนี้ วันสงกรานต์ (13 เม.ย.2569) พบว่า มีถึง 42 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
😷 ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 ในประเทศ พบเกินค่ามาตรฐาน 42 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.หนองบัวลำภู จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.อำนาจเจริญ จ.ชัยภูมิ และ จ. อุบลราชธานี
📣 ภาพรวมปริมาณ PM2.5 รายภาค
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 55.1 - 304.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 25.7 - 177.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 23.5 - 56.6 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 17.8 - 29.4 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11.2 - 21.8 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.4 - 39.4 มคก./ลบ.ม.
📌 ระดับคุณภาพอากาศ PM 2.5 (มาตรฐานไทย)
0-25 🟢 (สีฟ้า/เขียว): อากาศดีมาก-ดี ทำกิจกรรมได้ปกติ
25.1-37.5 🟡 (สีเหลือง): ปานกลาง ควรเริ่มระวังตัว
37.6-75.0 🟠 (สีส้ม): เริ่มมีผลต่อสุขภาพ (ลดกิจกรรมกลางแจ้ง/สวมหน้ากาก)
75.1 ขึ้นไป 🔴 (สีแดง): มีผลต่อสุขภาพอย่างมาก (งดกิจกรรมกลางแจ้ง/สวมหน้ากาก)
🏥🩺คำแนะนำทางสุขภาพ
> ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
> ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
🔴สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK