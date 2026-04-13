จว.ภาคเหนือ-อีสานตอนบน อ่วม PM2.5 รับวันสงกรานต์ ! "บึงกาฬ" พุ่งสูงสุด

🛰️GISTDA-สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อัปเดตค่าฝุ่น PM2.5 จากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 08.00 น. วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 พบว่า
🗺️ พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายจังหวัดยังคงมีค่าฝุ่นสูง – สูงมากต่อเนื่อง โดย 10 อันดับแรก จ.บึงกาฬ ครองแชมป์วันสงกรานต์ 161.5 รองลงไป แม่ฮ่องสอน 143.7 เชียงราย 137.8 น่าน 131.8 พะเยา 120.7 เชียงใหม่ 117.3 ลำพูน 92.0 ลำปาง 91.3 แพร่ 85.8 และนครพนม 75.5 มคก./ลบ.ม.
✅ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เช้าวันนี้ในกรุงเทพฯ อยู่ในระดับปานกลาง (AQI ปานกลาง) โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 27.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งยังไม่เกินค่ามาตรฐานใหม่ของไทย (ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
📌 หมายเหตุ : ระดับคุณภาพอากาศ PM 2.5 (มาตรฐานไทย)
0-25 🟢 (สีฟ้า/เขียว): อากาศดีมาก-ดี ทำกิจกรรมได้ปกติ
25.1-37.5 🟡 (สีเหลือง): ปานกลาง ควรเริ่มระวังตัว
37.6-75.0 🟠 (สีส้ม): เริ่มมีผลต่อสุขภาพ (ลดกิจกรรมกลางแจ้ง/สวมหน้ากาก)
75.1 ขึ้นไป 🔴 (สีแดง): มีผลต่อสุขภาพอย่างมาก (งดกิจกรรมกลางแจ้ง/สวมหน้ากาก)
📢 แนวทางการปฏิบัติตัว :
ตรวจสอบค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์ได้จากแอปพลิเคชัน Air4Thai
หากค่าฝุ่นเกิน 37.6 ควรปิดประตูหน้าต่าง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน
กลุ่มเสี่ยง 👶👵🤰😷 (เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้มีโรคประจำตัว) ควรระวังเป็นพิเศษ
🎯 แจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโปรดอ้างอิง air4thai กับ airbkk
📲 ดาวน์โหลดได้ทันที! เพียงพิมพ์คำว่า “เช็คฝุ่น” ใน App Store ในระบบ iOS และ Play Store ในระบบ Android