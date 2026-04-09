วังวน “ฝุ่นพิษภาคเหนือ” ย้ำต้นตอ “อากาศสะอาด” สะดุด

ฝุ่นพิษ PM2.5 ภาคเหนือในขั้นวิกฤต ติดอันดับ 1 ของโลก เกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่าสัปดาห์ คงกลายเป็น "โจทย์หิน" ต้อนรับรัฐบาลอนุทิน เนื่องจากเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังลึก จะต้องอาศัยทั้งการเปลี่ยนวิธีทำเกษตร การเจรจาระหว่างประเทศ และการปฏิรูปกฎหมายไปพร้อมๆ กับการรอให้สภาพอากาศเป็นใจ
ล่าสุดเช้าวันนี้ (9 เม.ย.2569) ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) จังหวัดในภาคเหนือตอนบนยังสาหัสหนักต่อเนื่อง! PM 2.5 ยังคงเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางและตะวันตก โดยค่าที่ตรวจวัดได้ เกินมาตรฐานสูงสุดถึง 6 เท่าในภาคเหนือ (27.8 - 223.6 มคก./ลบ.ม.) 3 เท่าในภาคอีสาน (29.5 - 127.0 มคก./ลบ.ม.) และ 2 เท่าในภาคกลางและตะวันตก (23.2 - 78.2 มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพคือ 37.5 มคก./ลบ.ม.) จากรายงานกรมควบคุมมลพิษ
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมี.ค.จนถึงปัจจุบัน จ.เชียงใหม่ ครองอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง ค่าฝุ่นพิษอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก (สีม่วง) ซึ่งเป็นระดับอันตรายร้ายแรง (Hazardous) และเป็นภาวะฉุกเฉินด้านอากาศ
จนกระทั่งทางกระทรวงมหาดไทยออกประกาศให้ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา และลำพูน เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยพิบัติ) (กรณีไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5) เพื่อปลดล็อกงบประมาณฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือประชาชน โดยครอบคลุมพื้นที่รวม 17 อำเภอ
•CCDC ไขสาเหตุ “จุดความร้อนเพิ่มร้อยละ 67” บอกถึงวิกฤตซับซ้อนขึ้น
ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CCDC เผยรายงานสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2569 ว่าไม่ได้ “เลวร้ายไปกว่าเดิม” แต่กำลัง “เปลี่ยนรูปแบบ” อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหากมองเพียงตัวเลขรวม อาจคิดได้ว่าเป็นเพียงการเพิ่มขึ้นทั่วไป ทั้งที่จริงแล้ว โครงสร้างของปัญหากำลังซับซ้อนขึ้น วิกฤตที่ไม่ใช่แค่เรื่อง “ไฟป่า” แต่คือ “ระบบ” โดยให้ข้อสังเกตดังนี้
1. ภาพรวม: จุดความร้อน (Hotspot)เพิ่มขึ้นแรง แต่ไม่สม่ำเสมอ จากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) • ปี 2569 (1 ม.ค. – 4 เม.ย.) = 6,676 จุด • ปี 2568 ช่วงเดียวกัน = 3,996 จุด ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,680 จุด (+67%) แต่เมื่อเทียบกับ “ค่าเฉลี่ย 5 ปี (2564–2568)”เพิ่มขึ้นเพียง 6%
ความหมายที่ซ่อนอยู่ • เทียบปีต่อปี = วิกฤติหนักขึ้นมาก • เทียบค่าเฉลี่ยระยะยาว = อยู่ในกรอบเดิมของปัญหา ซึ่งหมายความว่า “ปีนี้ไม่ได้ผิดปกติในระบบ” แต่ “ผิดปกติในรูปแบบการเกิด”
2. รูปแบบใหม่: จาก “เรื้อรัง” → “พุ่งเป็นระลอก” กราฟรายวันชี้ชัดว่า • ปี 2568 = ไฟเกิดต่อเนื่องยาว ๆ (chronic exposure) • ปี 2569 = ไฟเกิด พุ่งสูงเป็นช่วง (acute spikes)
โดยเฉพาะช่วงปลายมีนาคมที่ผ่านมา : • จุดความร้อนพุ่งทะลุ 1,000 จุด/วัน • สูงกว่าค่าเฉลี่ยหลายเท่าตัว นี่คือ “ภัยแบบใหม่” ไม่ใช่แค่มีไฟเยอะ แต่คือ “ไฟมาเป็นคลื่นรุนแรง”
3. การกระจายเชิงพื้นที่: ไฟไม่ได้เกิดเท่ากันทั้งจังหวัด จากกราฟรายอำเภอ พบว่า
-อำเภอที่ยัง “สูงต่อเนื่อง” ได้แก่ • ฮอด • แม่แจ่ม • เชียงดาว ซึ่งเป็นพื้นที่โครงสร้างเสี่ยงเดิม (ป่า + เกษตร + เข้าถึงยาก)
-อำเภอที่ “พุ่งผิดปกติ” ได้แก่ • ดอยเต่า • พร้าว • สะเมิง • แม่แตง เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในปีเดียว
ข้อสังเกตที่สำคัญ : ปัญหาไม่ได้อยู่แค่ “พื้นที่เดิม” แต่กำลัง “กระจายไปพื้นที่ใหม่”
4. ความเชื่อมโยงกับ PM2.5
จุดความร้อน ไม่ใช่ฝุ่นโดยตรง แต่คือ “ต้นเหตุ” เมื่อเกิดลักษณะ “พุ่งเป็นช่วง”
จึงทำให้เกิด : • ค่าฝุ่น พุ่งสูงเฉียบพลัน • ระบบสาธารณสุขรับมือไม่ทัน • การเตือนภัยล่าช้า
หรือเปรียบเทียบง่ายๆ : • ปี 2568 = ป่วยเรื้อรัง • ปี 2569 = ป่วยหนักเป็นระยะ
5. คำถามเชิงนโยบายที่ต้องคิดต่อ
- ทำไม hotspot ลดลงในบางพื้นที่ แต่พุ่งในบางพื้นที่? • มาตรการรัฐ “ได้ผลเฉพาะจุด” หรือไม่ • มีการ “ย้ายพื้นที่เผา” หรือไม่
-ทำไมเกิด spike รุนแรงช่วงสั้น? • สภาพอากาศ (ลม/ความกดอากาศ) • การเผาพร้อมกันจำนวนมาก • การควบคุมเชิงเวลา “ยังไม่แม่น”
-ระบบเตือนภัยทันหรือไม่? • ข้อมูลมี แต่ “แปลเป็นการตัดสินใจทันไหม”
6. สรุป: วิกฤตไม่ได้หายไป แต่ “ฉลาดขึ้น”
ปี 2569 สะท้อนว่าปัญหาไฟป่าไม่ได้ลดลง แต่กำลัง “เปลี่ยนพฤติกรรม”
จาก: • กระจาย → กระจุกตัว • ต่อเนื่อง → พุ่งเป็นระลอก • พื้นที่เดิม → กระจายพื้นที่ใหม่
ข้อเสนอเชิงระบบ (Key Takeaways)
1. ต้องเปลี่ยนจาก “การควบคุมพื้นที่” → “การควบคุมเวลา” • รู้ว่า “วันไหนเสี่ยงสูง” สำคัญกว่ารู้ว่า “ที่ไหนเสี่ยง”
2. ใช้ AI / Big Data คาดการณ์ spike • ไม่ใช่แค่รายงานย้อนหลัง แต่ต้อง “ทำนายล่วงหน้า”
3. กระจายงบลง “พื้นที่เสี่ยงใหม่” • อย่ายึดติด hotspot map แบบเดิม
4. สื่อสารสาธารณะแบบ real-time • ให้ประชาชน “รู้ทัน” ก่อนค่าฝุ่นพุ่ง
บทสรุป เชียงใหม่ไม่ได้กำลังเผชิญ “ไฟป่าที่มากขึ้น” เพียงอย่างเดียว แต่กำลังเผชิญ “ไฟป่าที่ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และควบคุมยากขึ้น” และนี่คือโจทย์ใหม่ของการจัดการภัยพิบัติในยุคข้อมูลที่ต้อง “เร็วกว่าไฟ” ไม่ใช่แค่ “ตามหลังไฟ” อีกต่อไป
• ย้ำแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน ‘กม.อากาศสะอาด’ เขี้ยวเล็บ จัดการฝุ่น-เน้นผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
รศ.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแถวหน้าของประเทศ กล่าวว่าวาระเร่งด่วนในมิติสิ่งแวดล้อม คือการรื้อฟื้นและผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ที่ยังคงหยุดชะงัก รวมถึง ร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Act) เพราะสองกฎหมายนี้คือเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชน และเป็นกุญแจสำคัญในการปรับตัวเข้าสู่ระเบียบโลกใหม่
“ผมอยากเห็นผู้นำที่มองเห็นผลประโยชน์ของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ออกนโยบายประชานิยมแจกเงินระยะสั้นที่ฉาบฉวย แต่กล้าหาญที่จะลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลระหว่าง GDP และคุณภาพชีวิตประชาชน”
ดังนั้นควรมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขในระดับโครงสร้างและกฎหมาย มากกว่าเพียงแค่การดับไฟรายวัน ต้องใช้กฎหมายอากาศสะอาด (พ.ร.บ. อากาศสะอาด) ซึ่งมีข้อดีตรงที่ยกระดับให้อากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน จัดการมลพิษแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive) โดยการบูรณาการหน่วยงานรัฐ ลดการทำงานซ้ำซ้อน มีกลไกบังคับใช้โทษผู้ก่อมลพิษอย่างเข้มงวด (ผู้ก่อมลพิษจ่าย) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดีและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
• ข้อดีของกฎหมายอากาศสะอาด
-สิทธิพื้นฐาน: รับรองสิทธิของประชาชนในการได้รับอากาศสะอาดและข้อมูลคุณภาพอากาศที่โปร่งใส
-จัดการแบบบูรณาการ: เปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนเป็นแบบรวมศูนย์ (One System) เพื่อจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ต้นเหตุ
-บังคับใช้กฎหมายจริงจัง: มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พิเศษลงโทษผู้ปล่อยมลพิษจริงจัง และมีมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ (เช่น ภาษีมลพิษ)
-ประชาชนมีส่วนร่วม: เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมตัดสินใจ วางแผน และตรวจสอบปัญหาในท้องถิ่น
-ดูแลสุขภาพและเศรษฐกิจ: ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข และปกป้องเด็กๆ จากมลพิษ
โดยสรุป : กฎหมายนี้เปลี่ยนจาก "การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า" ไปสู่ "การจัดการเชิงโครงสร้างถาวร" เพื่อลมหายใจที่สะอาดขึ้นอย่างยั่งยืน