CCDC เจาะฝุ่นควันพิษเชียงใหม่ ปี’69 ชี้ “จุดความร้อนเพิ่มร้อยละ 67” เจอวิกฤตซับซ้อนขึ้น

ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CCDC) เผยรายงานสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2569 ว่าไม่ได้ “เลวร้ายไปกว่าเดิม” แต่กำลัง “เปลี่ยนรูปแบบ” อย่างมีนัยสำคัญ
หากมองเพียงตัวเลขรวม อาจคิดได้ว่าเป็นเพียงการเพิ่มขึ้นทั่วไป ทั้งที่จริงแล้ว โครงสร้างของปัญหากำลังซับซ้อนขึ้น 🔥 ฝุ่นปี 2569: วิกฤตที่ไม่ใช่แค่เรื่อง “ไฟป่า” แต่คือ “ระบบ”
📊 1. ภาพรวม: เพิ่มขึ้นแรง แต่ไม่สม่ำเสมอ
จากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) • ปี 2569 (1 ม.ค. – 4 เม.ย.) = 6,676 จุด • ปี 2568 ช่วงเดียวกัน = 3,996 จุด👉 เพิ่มขึ้น 2,680 จุด (+67%) แต่เมื่อเทียบกับ “ค่าเฉลี่ย 5 ปี (2564–2568)”👉 เพิ่มขึ้นเพียง 6%
🔎 ความหมายที่ซ่อนอยู่ • เทียบปีต่อปี = วิกฤติหนักขึ้นมาก • เทียบค่าเฉลี่ยระยะยาว = อยู่ในกรอบเดิมของปัญหา
➡️ แปลว่า “ปีนี้ไม่ได้ผิดปกติในระบบ” แต่ “ผิดปกติในรูปแบบการเกิด”
📈 2. รูปแบบใหม่: จาก “เรื้อรัง” → “พุ่งเป็นระลอก”
กราฟรายวันชี้ชัดว่า • ปี 2568 = ไฟเกิด ต่อเนื่อง ยาว ๆ (chronic exposure) • ปี 2569 = ไฟเกิด พุ่งสูงเป็นช่วง (acute spikes) โดยเฉพาะช่วงปลายมีนาคม: • จุดความร้อนพุ่งทะลุ 1,000 จุด/วัน • สูงกว่าค่าเฉลี่ยหลายเท่าตัว🔥 นี่คือ “ภัยแบบใหม่” ไม่ใช่แค่มีไฟเยอะ แต่คือ👉 “ไฟมาเป็นคลื่นรุนแรง”
🧭 3. การกระจายเชิงพื้นที่: ไฟไม่ได้เกิดเท่ากันทั้งจังหวัด
จากกราฟรายอำเภอ พบว่า อำเภอที่ยัง “สูงต่อเนื่อง” ได้แก่ • ฮอด • แม่แจ่ม • เชียงดาว👉 เป็นพื้นที่โครงสร้างเสี่ยงเดิม (ป่า + เกษตร + เข้าถึงยาก)
ส่วนอำเภอที่ “พุ่งผิดปกติ” • ดอยเต่า • พร้าว • สะเมิง • แม่แตง 👉 เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในปีเดียว 🔎 Insight สำคัญ ปัญหาไม่ได้อยู่แค่ “พื้นที่เดิม” แต่กำลัง “กระจายไปพื้นที่ใหม่”
4. ความเชื่อมโยงกับ PM2.5
Hotspot ไม่ใช่ฝุ่นโดยตรง แต่คือ “ต้นเหตุ” เมื่อเกิดลักษณะ “พุ่งเป็นช่วง” จึงทำให้เกิด:
• ค่าฝุ่น พุ่งสูงเฉียบพลัน
• ระบบสาธารณสุขรับมือไม่ทัน
• การเตือนภัยล่าช้า
👉 เปรียบเทียบง่าย: • ปี 2568 = ป่วยเรื้อรัง • ปี 2569 = ป่วยหนักเป็นระยะ
🧠 5. คำถามเชิงนโยบายที่ต้องคิดต่อ
❓ ทำไม hotspot ลดลงในบางพื้นที่ แต่พุ่งในบางพื้นที่?
• มาตรการรัฐ “ได้ผลเฉพาะจุด” หรือไม่
• มีการ “ย้ายพื้นที่เผา” หรือไม่
❓ ทำไมเกิด spike รุนแรงช่วงสั้น?
• สภาพอากาศ (ลม/ความกดอากาศ)
• การเผาพร้อมกันจำนวนมาก
• การควบคุมเชิงเวลา “ยังไม่แม่น”
❓ ระบบเตือนภัยทันหรือไม่?
• ข้อมูลมี แต่ “แปลเป็นการตัดสินใจทันไหม”
⚠️ 6. สรุป: วิกฤตไม่ได้หายไป แต่ “ฉลาดขึ้น”
ปี 2569 สะท้อนว่า🔥 ปัญหาไฟป่าไม่ได้ลดลง แต่กำลัง “เปลี่ยนพฤติกรรม” จาก:
• กระจาย → กระจุกตัว
• ต่อเนื่อง → พุ่งเป็นระลอก
• พื้นที่เดิม → กระจายพื้นที่ใหม่
💡 ข้อเสนอเชิงระบบ (Key Takeaways)
1. ต้องเปลี่ยนจาก “การควบคุมพื้นที่” → “การควบคุมเวลา”
• รู้ว่า “วันไหนเสี่ยงสูง” สำคัญกว่ารู้ว่า “ที่ไหนเสี่ยง”
2. ใช้ AI / Big Data คาดการณ์ spike
• ไม่ใช่แค่รายงานย้อนหลัง แต่ต้อง “ทำนายล่วงหน้า”
3. กระจายงบลง “พื้นที่เสี่ยงใหม่”
• อย่ายึดติด hotspot map แบบเดิม
4. สื่อสารสาธารณะแบบ real-time
• ให้ประชาชน “รู้ทัน” ก่อนค่าฝุ่นพุ่ง
📌 บทสรุปสุดท้าย เชียงใหม่ไม่ได้กำลังเผชิญ “ไฟป่าที่มากขึ้น” เพียงอย่างเดียว แต่กำลังเผชิญ “ไฟป่าที่ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และควบคุมยากขึ้น” และนี่คือโจทย์ใหม่ของการจัดการภัยพิบัติในยุคข้อมูลที่ต้อง “เร็วกว่าไฟ” ไม่ใช่แค่ “ตามหลังไฟ” อีกต่อไป