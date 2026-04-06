ยูนิโคล่ จัดกิจกรรม “สุดยอดนักสู้ฝุ่น PM2.5 Warrior” ปีที่ 2

ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เดินหน้าสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน จัดกิจกรรม “สุดยอดนักสู้ฝุ่น” หรือ UNIQLO PM2.5 Warrior Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับในปี 2569 นี้ มีโรงเรียนจากกรุงเทพฯ 5 โรงเรียน และโรงเรียนจากเชียงใหม่ 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 10 โรงเรียน เพื่อร่วมแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สู่วิธีการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชนที่สามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
การค้นหา “สุดยอดนักสู้ฝุ่น” ปี 2569 ให้ความสำคัญกับกระบวนการ Design Thinking ที่เน้นการวิเคราะห์เชิงลึกถึงสาเหตุของปัญหา ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อคิดวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาผ่านนิทรรศการแสดงผลงานของเหล่านักเรียนในรูปแบบของแผ่นพับ สิ่งประดิษฐ์ การใช้เทคโนโลยี ฯลฯ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบสะสมคะแนนจากรอบการนำเสนอผลงาน การติดตามผลออนไลน์และออนไซต์ ตัดสินและร่วมให้คะแนนโดยคณะกรรมการรับเชิญจากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ เพื่อค้นหา “สุดยอดนักสู้ฝุ่น” UNIQLO PM2.5 Warrior Award 2026 ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่
๐ รางวัลสุดยอดนักสู้ฝุ่นสายข้อมูล ได้แก่
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ (โครงการ Agricall) และ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก (โครงการ FarmFast)
๐ รางวัลสุดยอดนักสู้ฝุ่นสายประยุกต์แก้ปัญหา ได้แก่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย(โครงการ Yumizhi กระดาษจากข้าวโพด)
๐ รางวัลสุดยอดนักสู้ฝุ่นสายสร้างสรรค์ ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย(โครงการนิทาน 3 มิติ)
๐ รางวัลสุดยอดนักสู้ฝุ่นสายสังคม ได้แก่ โรงเรียนจอมทอง (โครงการ School Save Zone ทางเลือกชุมชนลดเผา)
๐ รางวัลสุดยอดนักสู้ฝุ่นขวัญใจเพื่อนๆ ได้แก่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
นอกจากนี้ จากการนำเสนอรอบสุดท้ายในงานมอบรางวัล “สุดยอดนักสู้ฝุ่น” หรือ UNIQLO PM2.5 Warrior Award ยูนิโคล่ยังมอบรางวัลพิเศษ และ เงินทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดโครงการให้เกิดขึ้นได้จริง สำหรับ 3 โรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่
๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัยรับเงินทุนสนับสนุน 20,000 บาท พร้อม Gift Card มูลค่า 5,000 บาท
๐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรับเงินทุนสนับสนุน 10,000 บาท พร้อม Gift Card มูลค่า 2,500 บาท
๐ โรงเรียนจอมทองรับเงินทุนสนับสนุน 10,000 บาท พร้อม Gift Card มูลค่า 2,500 บาท
ยูนิโคล่เชื่อว่าพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญขององค์กร จึงร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ จัดกิจกรรม “สุดยอดนักสู้ฝุ่น” หรือ UNIQLO PM2.5 Warrior Award ภายใต้โครงการ Let’s Grow Together เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันในสังคมไทย พร้อมสานต่อความตั้งใจในการสนับสนุนเยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้ ยูนิโคล่ยังสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ผ่านการนำรายได้จากถุงกระดาษที่ลูกค้าเลือกใช้ มอบเป็นเงินบริจาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ และการสร้างการเรียนรู้ด้านอากาศสะอาดให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของยูนิโคล่ในการเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม และร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน