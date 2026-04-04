เช้านี้ ปอดโล่งทั่วกรุง ! PM2.5 อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย “ดุสิต” อากาศดีที่สุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 เมษายน 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 25.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) ขยับขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้ (3 เม.ย.2569) คือ 20.9 มคก./ลบ.ม. ทั้งนี้ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
▶️พื้นที่ค่าฝุ่นต่ำสุด (อากาศดีที่สุด) คือ เขตดุสิต 20.2 มคก./ลบ. ขณะที่ค่าฝุ่นสูงสุด ในวันนี้ คือ เขตหนองจอก 33.4 มคก./ลบ.ม. แต่ก็ไม่เกินค่ามาตรฐาน
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตหนองจอก 33.4 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 33.2 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 31.6 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางนา 31.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหลักสี่ 31.1 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางคอแหลม 30.6 มคก./ลบ.ม.
7 เขตวังทองหลาง 28.7 มคก./ลบ.ม.
8 สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 28.7 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางรัก 28.3 มคก./ลบ.ม.
10 เขตคลองสามวา 28.2 มคก./ลบ.ม.
11 เขตจตุจักร 27.8 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางขุนเทียน 27.8 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
23.6 - 31.1 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
22.5 - 33.4 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
20.2 - 28.7 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
20.7 - 31.2 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
17.6 - 27.6 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
20.4 - 27.8 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
📣แจ้งเตือน!! ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569
📍ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “อันตราย”
👩 บุคคลทั่วไป : สังเกตอาการตนเอง
👶👵🤰😷 กลุ่มเสี่ยง : หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์