เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงยังโล่งปอด “ธนบุรี” อากาศดีที่สุด เตือนภัย ! อากาศร้อนระดับอันตราย

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 25.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน
37.5มค.ก./ลบ.ม.)ขยับขึ้นเล็กน้อยจากวานนี้ (26 มี.ค.2569) คือ 21.8 มคก./ลบ.ม. แม้ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวม :
คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี🟢แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่และพบว่า “หลักสี่” ขยับขึ้นสูงสุด 33.6 มคก./ลบ.ม. ขณะที่ “ธนบุรี” อากาศโล่งปอดที่สุด 19.1 มคก./ลบ.ม.
🎯12อันดับของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตหลักสี่ 33.6 มคก./ลบ.ม.
2 เขตประเวศ 33.4 มคก./ลบ.ม.
3 เขตลาดกระบัง 33 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองจอก 32.6 มคก./ลบ.ม.
5 เขตวังทองหลาง 31.8 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางนา 31.3 มคก./ลบ.ม.
7 เขตจตุจักร 30.8 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางรัก 29 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางพลัด 28.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตดอนเมือง 28.7 มคก./ลบ.ม.
11 เขตมีนบุรี 28.7 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางคอแหลม 28.5 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
25.3 - 33.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
22.4 - 33.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
19.2 - 31.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
19.7 - 31.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
5️⃣กรุงธนเหนือ
19.1 - 28.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
20.6 - 27.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
📣แจ้งเตือน!!ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569
📍ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “อันตราย”
👩บุคคลทั่วไป :สังเกตอาการตนเอง
👶👵🤰😷กลุ่มเสี่ยง :หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์